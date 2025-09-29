Bola de Ouro: jornalista da Globo é a única a votar em Marta como melhor do mundo
Camisa 10 ficou no 12º lugar do ranking mundial
A jornalista brasileira Cíntia Barlem, da TV Globo, foi a única entre os jurados do prêmio da France Football a colocar Marta na primeira posição da sua lista de melhores do mundo em 2025. Aitana Bonmatí, do Barcelona e da seleção espanhola, ficou com a primeira colocação, enquanto a brasileira terminou no 12º lugar.
Como funciona a votação
Na Bola de Ouro Feminina, a escolha da melhor jogadora do mundo é feita por jornalistas especializados dos 50 países melhor colocados no ranking da FIFA.
Cada jurado indica suas 10 favoritas, atribuindo pontos conforme a posição escolhida. Ao final, a atleta que soma o maior número de pontos é consagrada vencedora. Em 2025, a votação contou com 50 jurados, cada um representando um país do topo do ranking feminino da FIFA.
Na votação divulgada pela revista, Cíntia escolheu a camisa 10 brasileira à frente de nomes como Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, T. Chawinga, Kelly e outras estrelas internacionais. Veja lista da jornalista:
- Marta
- Kelly
- Hampton
- Caldentey
- Bonmatí
- Chawinga
- Russo
- Banda
- Graham Hansen
- Gutierres
Melhores jogadoras do mundo - Bola de Ouro
- Aitana Bonmatí – Barcelona
- Mariona Caldentey – Arsenal
- Alessia Russo – Arsenal
- Alexia Putellas – Barcelona
- Chloe Kelly – Manchester City / Arsenal
- Patri Guijarro – Barcelona
- Leah Williamson – Arsenal
- Ewa Pajor – Barcelona
- Lucy Bronze – Chelsea
- Hannah Hampton – Chelsea
- Clàudia Pina – FC Barcelona
- Marta – Orlando Pride
- Caroline Graham Hansen – FC Barcelona
- Barbra Banda – Orlando Pride
- Sandy Baltimore – Chelsea FC
- Cristiana Girelli – Juventus
- Temwa Chawinga – Kansas City Current
- Melchie Dumornay – Olympique Lyonnais
- Klara Bühl – FC Bayern München
- Pernille Harder – Chelsea FC
- Amanda Gutierres – Palmeiras
- Esther González – Real Madrid
- Johanna Rytting Kaneryd – Chelsea FC
- Sofia Cantore – Washington Spirit
- Emily Fox – North Carolina Courage
- Lindsey Heaps – Racing Louisville FC
- Clara Mateo – Paris Saint-Germain
