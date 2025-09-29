menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Bola de Ouro: jornalista da Globo é a única a votar em Marta como melhor do mundo

Camisa 10 ficou no 12º lugar do ranking mundial

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 29/09/2025
16:27
Marta em campo pelo Orlando Pride na NWSL
imagem cameraMarta em campo pelo Orlando Pride na NWSL (Foto: Reprodução/Pride)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A jornalista brasileira Cíntia Barlem, da TV Globo, foi a única entre os jurados do prêmio da France Football a colocar Marta na primeira posição da sua lista de melhores do mundo em 2025. Aitana Bonmatí, do Barcelona e da seleção espanhola, ficou com a primeira colocação, enquanto a brasileira terminou no 12º lugar.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no Whats App. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Como funciona a votação

Na Bola de Ouro Feminina, a escolha da melhor jogadora do mundo é feita por jornalistas especializados dos 50 países melhor colocados no ranking da FIFA.

Cada jurado indica suas 10 favoritas, atribuindo pontos conforme a posição escolhida. Ao final, a atleta que soma o maior número de pontos é consagrada vencedora. Em 2025, a votação contou com 50 jurados, cada um representando um país do topo do ranking feminino da FIFA.

continua após a publicidade

Na votação divulgada pela revista, Cíntia escolheu a camisa 10 brasileira à frente de nomes como Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, T. Chawinga, Kelly e outras estrelas internacionais. Veja lista da jornalista:

  1. Marta
  2. Kelly
  3. Hampton
  4. Caldentey
  5. Bonmatí
  6. Chawinga
  7. Russo
  8. Banda
  9. Graham Hansen
  10. Gutierres

Melhores jogadoras do mundo - Bola de Ouro

  1. Aitana Bonmatí – Barcelona
  2. Mariona Caldentey – Arsenal
  3. Alessia Russo – Arsenal
  4. Alexia Putellas – Barcelona
  5. Chloe Kelly – Manchester City / Arsenal
  6. Patri Guijarro – Barcelona
  7. Leah Williamson – Arsenal
  8. Ewa Pajor – Barcelona
  9. Lucy Bronze – Chelsea
  10. Hannah Hampton – Chelsea
  11. Clàudia Pina – FC Barcelona
  12. Marta – Orlando Pride
  13. Caroline Graham Hansen – FC Barcelona
  14. Barbra Banda – Orlando Pride
  15. Sandy Baltimore – Chelsea FC
  16. Cristiana Girelli – Juventus
  17. Temwa Chawinga – Kansas City Current
  18. Melchie Dumornay – Olympique Lyonnais
  19. Klara Bühl – FC Bayern München
  20. Pernille Harder – Chelsea FC
  21. Amanda Gutierres – Palmeiras
  22. Esther González – Real Madrid
  23. Johanna Rytting Kaneryd – Chelsea FC
  24. Sofia Cantore – Washington Spirit
  25. Emily Fox – North Carolina Courage
  26. Lindsey Heaps – Racing Louisville FC
  27. Clara Mateo – Paris Saint-Germain

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade
AITANA BONMATI
Aitana foi eleita melhor do mundo em votação da France Football. (Foto: Divulgação)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias