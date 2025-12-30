Destaque do Internacional, Belén Aquino terá uma nova casa em 2026 após três anos. A atacante acertou sua ida ao Corinthians para a próxima temporada com contrato válido por dois anos com opção de renovação por mais três. As informações são do "GZH" e "Meu Timão".

As tratativas, no entanto, não foram fáceis, pois a uruguaia tinha contrato com o Colorado até o fim de 2026 após firmar a renovação no início do ano passado. A diretoria do Inter não queria liberar Belén Aquino, que é uma das principais peças do time, e finalizou as tratativas mantendo 25% do percentual de venda futura da atleta.

A jogadora era um desejo antigo do Corinthians. Inclusive, antes de Belén Aquino firmar a extensão de contrato com o Inter em janeiro de 2024, a diretoria do Timão tentou realizar uma oferta ao estafe da atleta. No entanto, segundo o "Meu Timão", ao contatar fontes próximas à atacante, o clube paulista permaneceu apenas em "promessas", sem formalizar nenhum acordo.

Os dirigentes, então, aguardaram o fim da temporada de 2025 para se voltarem novamente à atacante, que aceitou a oferta. Os valores da negociação, no entanto, não foram divulgados até o momento. A expectativa é que Belén Aquino chegue à capital paulista no dia 4, véspera da reapresentação ao CT.

Belén Aquino pelo Inter na temporada

Em 2025, Belén Aquino voltou a ter números de artilheira pela equipe do Inter, apesar do ano abaixo nas competições. Ao todo, marcou 11 gols e deu duas assistências em 26 jogos. Além dos torneios do Brasil, a atacante disputou a Copa América Feminina pela seleção do Uruguai, marcando duas vezes em seis ocasiões.

