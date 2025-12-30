Corinthians anuncia Rhaizza, atacante destaque do Bahia
Jogadora vem de grande temporada pelas Mulheres de Aço
O Corinthians oficializou a contratação da atacante Rhaizza, de 27 anos, que chega após uma temporada de destaque no Bahia. O clube não divulgou a duração do vínculo.
A jogadora, que defendeu o Bahia nesta temporada, foi uma das peças importantes do setor ofensivo das Mulheres de Aço, somando 20 partidas e seis gols ao longo do ano, desempenho que a recolocou no radar de clubes de ponta do país e a levou a fechar com o Timão.
Com passagens por Vasco, Flamengo, Real Brasília e experiência internacional no futebol europeu — onde atuou por Beylerbeyi, da Turquia, e KF Murlani —, Rhaizza desembarca no Parque São Jorge para a disputa de competições nacionais, como Paulistão, Libertadores e Copa do Brasil, além de internacionais, como Libertadores e Mundial de Clubes.
Como foi a temporada do Corinthians
No Brasileirão, o título veio em uma decisão apertada contra o Cruzeiro. Depois do empate por 2 a 2 no jogo de ida, no Independência, o Corinthians venceu por 1 a 0 na Neo Química Arena e garantiu a taça. A campanha teve 21 partidas, com 14 vitórias, seis empates e apenas uma derrota, além de 57 gols marcados e 17 sofridos.
Já nas demais competições nacionais, o time ficou com o vice-campeonato da Supercopa do Brasil e do Campeonato Paulista, além da eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil, resultados que evidenciaram fases de instabilidade durante o ano.
➡️ Corinthians fecha 2025 com títulos da Libertadores e do Brasileirão Feminino; veja os números
A campanha continental terminou com o título da Libertadores Feminina após uma trajetória invicta. Em seis jogos, o Corinthians somou três vitórias e três empates, marcou 18 gols e sofreu apenas dois. A final contra o Deportivo Cali foi equilibrada e terminou sem gols no tempo normal, com a decisão ficando para os pênaltis.
No balanço geral da temporada, o Corinthians disputou 51 jogos oficiais, com 34 vitórias, 13 empates e quatro derrotas, somando 122 gols marcados e 36 sofridos. Individualmente, Gabi Zanotti terminou como a principal artilheira do time, com 18 gols, enquanto Jhonson e Victória Albuquerque também tiveram participação ofensiva relevante.
