No jogo de ida da final do Carioca Feminino Sub-20, Flamengo e Fluminense empataram em 1 a 1. A bola rolou na manhã deste sábado (27), na Gávea, com Maria Fernanda abrindo o placar para o Rubro-Negro e Carioca empatando para o Tricolor.

O jogo de volta será no dia 5 de outubro (domingo), à 15h, no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém. Como não há vantagem do empate, se a igualdade permanecer, a decisão da taça vai para os pênaltis.

Como foi Flamengo 1 x 1 Fluminense

Primeiro tempo

O primeiro tempo do clássico foi disputado e com leve superioridade rubro-negra. O Flamengo começou o jogo ocupando mais o campo de ataque e construindo suas jogadas pelo lado direito buscando a linha de fundo ou o cruzamento. A pressão foi recompensada aos 14 minutos. Depois de dois escanteios, Maria Fernanda subiu mais que a defesa tricolor e abriu o placar para o time da casa.

Nos minutos seguintes, o Fluminense mostrou que não sentiu o gol e conseguiu equilibrar as ações do jogo, aumentando seu volume ofensivo. As principais investidas surgiram de roubadas de bola da defesa flamenguista e de tentativas de bolas longas para Carioca ou Adrielly. Aos 25, o bom momento tricolor foi traduzido no placar. Com a bola em disputa no meio de campo, Carioca disparou nas costas da defesa para receber lançamento de Sofia. Com a marcação apertada, a camisa 9 venceu os duelos e, cara cara com Condorelli, bateu no canto esquerdo.

Apesar de ter esfriado depois do empate, o jogo seguiu intenso e com bastante combatividade defesnvia. Entre tentativas de bolas esticadas e cruzamentos, as goleiras foram menos exigidas, mas mostraram segurança quando acionadas. Jani, fo Flu, voltou a trabalhar aos 41, quando Belinha bateu colocado para a defesa da arqueira.

Maria Fernanda comemora seu gol pelo Flamengo na final do Carioca Feminino Sub-20 (Foto: AMriaana Sá/CRF)

Segundo tempo

O Flamengo voltou forte no segundo tempo, pressionando a posse tricolor no campo de defesa e buscando a vantagem em casa. Do outro lado, o Tricolor estava bem postado para impedir a conclusão clara das jogadas rivais.

A dinâmica se manteve durante durante os 45 minutos, com o Fla ocupando mais o campo de ataque e o Flu buscando a velocidade de suas atacantes para escapar. Apesar do volume rubro-negro, a meta tricolor só foi ameaçada aos 20 minutos, quando Kaylane sofreu falta na entrada na área e, na cobranca, Cecília encheu o pé e carimbou a trave.

Na reta final, Ste foi expulsa após levar o segundo cartão amarelo, por falta dura cometida próximo a área. No pouco tempo em que ficou com uma a menos, o Flu se segurou das inves

