Europeus se derretem por atacante brasileira do Atlético de Madrid: ‘Imbatível’

Luany faz um início de temporada avassalador no clube espanhol

Luany faz grande temporada pelo Atlético de Madrid. (Foto: Atlético de Madrid/Divulgação)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 11/09/2025
16:23
A brasileira Luany teve grande atuação mais uma vez e abriu o placar para o Atlético de Madrid diante do Hacken, da Suécia, no empate por 1 a 1, nesta quinta-feira (11), pela 3ª pré-eliminatória da Champions League Feminina. A atuação repercutiu na imprensa espanhola.

A atacante de 22 anos, campeã da Copa América com a Seleção Feminina, balançou as redes aos 17 minutos de bola rolando, e Schroder deixou tudo igual para as suecas.

No X, a jornalista especializada em futebol feminino espanhol, Irati Vidal, do periódico O Gol, não poupou elogios à brasileira: "O início da temporada de Luany. O início da temporada do Atlético. Imbatível", escreveu ela.

Fase no Atlético de Madrid

Vivendo grande fase, Luany balançou as redes três vezes nos últimos três jogos, além de ter um assistência. A meia-atacante marcou diante do Espanyol, na vitória por 5 a 0, e decidiu no clássico contra o Real Madrid, pela Liga F, vencido pela equipe por 2 a 1.

Além da camisa 22, o clube espanhol conta com as brasileiras Lauren (zagueira), Ana Vitória (meia) e Gio Garbelini (atacante). O jogo de volta, que define classificação no torneio, será na Espanha, na quinta-feira (18), às 14h.

Luany brilha na Europa

Formada no projeto social Daminhas da Bola, do Rio de Janeiro, e com passagens por Fluminense e Grêmio no Brasil, Luany teve breve passagem pelo Seattle Reign, dos Estados Unidos, antes de chegar na Espanha.

Seu primeiro clube em solo europeu foi o Madrid CFF, na temporada 2023/24, quando marcou seis gols e deu cinco assistências em 27 jogos. Pelo Atlético, são 29 partidas, sete gols e cinco assistências.

Luany e Lauren, jogadoras da Seleção Feminina, comemoram vitória sobre o Real Madrid na Liga F (Foto: Reprodução/Atlético de Madrid)
Luany e Lauren, jogadoras da Seleção Feminina, comemoram vitória sobre o Real Madrid na Liga F (Foto: Reprodução/Atlético de Madrid)

