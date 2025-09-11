Europeus se derretem por atacante brasileira do Atlético de Madrid: ‘Imbatível’
Luany faz um início de temporada avassalador no clube espanhol
A brasileira Luany teve grande atuação mais uma vez e abriu o placar para o Atlético de Madrid diante do Hacken, da Suécia, no empate por 1 a 1, nesta quinta-feira (11), pela 3ª pré-eliminatória da Champions League Feminina. A atuação repercutiu na imprensa espanhola.
A atacante de 22 anos, campeã da Copa América com a Seleção Feminina, balançou as redes aos 17 minutos de bola rolando, e Schroder deixou tudo igual para as suecas.
No X, a jornalista especializada em futebol feminino espanhol, Irati Vidal, do periódico O Gol, não poupou elogios à brasileira: "O início da temporada de Luany. O início da temporada do Atlético. Imbatível", escreveu ela.
El arranque de temporada de Luany. El arranque de temporada del Atleti. Inmejorable. pic.twitter.com/o0YG9WX8zp— Irati Vidal (@iratividal) September 11, 2025
Fase no Atlético de Madrid
Vivendo grande fase, Luany balançou as redes três vezes nos últimos três jogos, além de ter um assistência. A meia-atacante marcou diante do Espanyol, na vitória por 5 a 0, e decidiu no clássico contra o Real Madrid, pela Liga F, vencido pela equipe por 2 a 1.
Além da camisa 22, o clube espanhol conta com as brasileiras Lauren (zagueira), Ana Vitória (meia) e Gio Garbelini (atacante). O jogo de volta, que define classificação no torneio, será na Espanha, na quinta-feira (18), às 14h.
Luany brilha na Europa
Formada no projeto social Daminhas da Bola, do Rio de Janeiro, e com passagens por Fluminense e Grêmio no Brasil, Luany teve breve passagem pelo Seattle Reign, dos Estados Unidos, antes de chegar na Espanha.
Seu primeiro clube em solo europeu foi o Madrid CFF, na temporada 2023/24, quando marcou seis gols e deu cinco assistências em 27 jogos. Pelo Atlético, são 29 partidas, sete gols e cinco assistências.
