Técnicos brasileiros são indicados à melhor do mundo no futebol feminino; veja lista

Arthur Elias concorre ao prêmio de melhor treinador de seleção do ano

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 10/11/2025
09:43
Arthur Elias conquistou a Copa América Feminina 2025 pela Seleção Brasileira. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)
imagem cameraTreinador Arthur Elias conquistou a Copa América Feminina 2025 pela Seleção Brasileira. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)
A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) divulgou neste domingo (9) os treinadores finalistas nas categorias de melhor treinador de clube e de seleção no futebol feminino.

Quatro brasileiros estão na lista: Arthur Elias, da Seleção Brasileira; Luiz Guimarães, à frente da seleção paraguaia; Tatiele Silveira, do Colo-Colo; e Jonas Urias, do Cruzeiro. Os resultados finais serão publicados em 10 de dezembro.

Tatiele Silveira, treinadora do Colo-Colo na Libertadores Feminina. (Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)
Tatiele Silveira, treinadora brasilera à frente do Colo-Colo na Libertadores Feminina. (Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)

Como funciona a premiação

Desde 1987, a IFFHS organiza anualmente votações e estatísticas para eleger os vencedores em todas as categorias mundiais. Todos os rankings são calculados com base no ano civil, de janeiro a dezembro, e não na temporada.

O júri internacional é formado por jornalistas esportivos e especialistas em futebol de 120 países de todos os continentes. Os prêmios para as categorias melhores artilheiros do mundo (nacional, internacional e global), ranking mundial de clubes e melhores ligas do mundo, masculino e feminino, são definidos com base em estatísticas reconhecidas pela IFFHS há 38 anos e serão divulgados após 15 de janeiro de 2026.

Para as demais categorias, como melhor goleiro, melhor árbitro, melhor jogador jovem, melhor jogador, melhor meia, melhor treinador de clube e melhor treinador de seleção, masculino e feminino, a IFFHS divulgará diariamente os candidatos de 2025 para votação.

IFFHS – Melhor Treinador(a) de Seleção Feminina do Mundo 2025
Candidatos:

  1. Sarina Wiegman (Países Baixos – Seleção da Inglaterra)
  2. Arthur Elias (Brasil)
  3. Montserrat Tomé (Espanha)
  4. Gemma Grainger (Inglaterra – Seleção da Noruega)
  5. Nina Patalon (Polônia)
  6. Desiree Ellis (África do Sul)
  7. Jorge Vilda (Espanha – Seleção do Marrocos)
  8. Justine Madugu (Nigéria)
  9. Emma Hayes (Inglaterra – Seleção dos Estados Unidos)
  10. Luiz Guimarães (Brasil – Seleção do Paraguai)

IFFHS – Melhor Treinador(a) de Clube Feminino do Mundo 2025

Candidatos:

  1. Sonia Bompastor (França – Chelsea)
  2. Père Romeu (Espanha – FC Barcelona)
  3. Renée Slegers (Países Baixos – Arsenal)
  4. Vlatko Andonovski (Estados Unidos – Kansas City Current)
  5. Jonatan Giráldez (Espanha – Washington Spirit / Lyonnes)
  6. Óscar Torres (México – Pachuca)
  7. Jonas Urias (Brasil – Cruzeiro)
  8. Jhon Alber Ortiz (Colômbia – Deportivo Cali)
  9. Tatiele Silveira (Brasil – Colo-Colo)
  10. Jerry Tshabalala (África do Sul – Mamelodi Sundowns / Casablanca)
  11. Liv Lin (China – Wuhan Jianghan)
  12. Pedro Martínez (Espanha – Tigres)
Jonas Urias levou o Cruzeiro à final do Brasileirão Feminino. ( Staff Images Woman / CBF)
Jonas Urias levou o Cruzeiro à final do Brasileirão Feminino. ( Staff Images Woman / CBF)

