Técnicos brasileiros são indicados à melhor do mundo no futebol feminino; veja lista
Arthur Elias concorre ao prêmio de melhor treinador de seleção do ano
A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) divulgou neste domingo (9) os treinadores finalistas nas categorias de melhor treinador de clube e de seleção no futebol feminino.
Quatro brasileiros estão na lista: Arthur Elias, da Seleção Brasileira; Luiz Guimarães, à frente da seleção paraguaia; Tatiele Silveira, do Colo-Colo; e Jonas Urias, do Cruzeiro. Os resultados finais serão publicados em 10 de dezembro.
Como funciona a premiação
Desde 1987, a IFFHS organiza anualmente votações e estatísticas para eleger os vencedores em todas as categorias mundiais. Todos os rankings são calculados com base no ano civil, de janeiro a dezembro, e não na temporada.
O júri internacional é formado por jornalistas esportivos e especialistas em futebol de 120 países de todos os continentes. Os prêmios para as categorias melhores artilheiros do mundo (nacional, internacional e global), ranking mundial de clubes e melhores ligas do mundo, masculino e feminino, são definidos com base em estatísticas reconhecidas pela IFFHS há 38 anos e serão divulgados após 15 de janeiro de 2026.
Para as demais categorias, como melhor goleiro, melhor árbitro, melhor jogador jovem, melhor jogador, melhor meia, melhor treinador de clube e melhor treinador de seleção, masculino e feminino, a IFFHS divulgará diariamente os candidatos de 2025 para votação.
IFFHS – Melhor Treinador(a) de Seleção Feminina do Mundo 2025
Candidatos:
- Sarina Wiegman (Países Baixos – Seleção da Inglaterra)
- Arthur Elias (Brasil)
- Montserrat Tomé (Espanha)
- Gemma Grainger (Inglaterra – Seleção da Noruega)
- Nina Patalon (Polônia)
- Desiree Ellis (África do Sul)
- Jorge Vilda (Espanha – Seleção do Marrocos)
- Justine Madugu (Nigéria)
- Emma Hayes (Inglaterra – Seleção dos Estados Unidos)
- Luiz Guimarães (Brasil – Seleção do Paraguai)
IFFHS – Melhor Treinador(a) de Clube Feminino do Mundo 2025
Candidatos:
- Sonia Bompastor (França – Chelsea)
- Père Romeu (Espanha – FC Barcelona)
- Renée Slegers (Países Baixos – Arsenal)
- Vlatko Andonovski (Estados Unidos – Kansas City Current)
- Jonatan Giráldez (Espanha – Washington Spirit / Lyonnes)
- Óscar Torres (México – Pachuca)
- Jonas Urias (Brasil – Cruzeiro)
- Jhon Alber Ortiz (Colômbia – Deportivo Cali)
- Tatiele Silveira (Brasil – Colo-Colo)
- Jerry Tshabalala (África do Sul – Mamelodi Sundowns / Casablanca)
- Liv Lin (China – Wuhan Jianghan)
- Pedro Martínez (Espanha – Tigres)
