A N Sports, emissora com Galvão Bueno entre os sócios, tem investindo em competições de futebol feminino e tem interesse em adquirir os direitos de transmissão da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil.

continua após a publicidade

Atualmente, a N Sports conta com diferentes torneios femininos em sua grade, como a Copa Maria Bonita, a Copa do Brasil Feminina, a Libertadores Feminina e, recentemente, o Torneio Internacional de Xanxerê (SC), em que a seleção brasileira de futsal conquistou o título. Érika Dias, diretora de Marketing do Grupo Ola Sports, destaca a iniciativa.

— A N Sports, assim como os demais canais de nosso grupo, tem um olhar especial para o desenvolvimento do esporte feminino. Primeiros meses de nossa gestão na N Sports e já temos Libertadores e Copa do Brasil no futebol feminino. São transmissões feitas por quem acredita e tem repertório e conhecimento no esporte. É compromisso nosso olhar com atenção para todas as modalidades e oferecer transmissões de qualidade — diz ela.

continua após a publicidade

Segundo os gestores, a proposta da N Sports é multigeracional e leve, com uma linguagem que busca ser natural e sem exageros, consolidando-se como um player colaborativo no mercado de mídia. Além de Galvão Bueno, a emissora conta com Antônio Tabet, além de sócios da On The Nose e Sportent.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Como foi acompanhar uma transmissão de futebol feminino

A reportagem do Lance! acompanhou in loco a transmissão da terceira rodada da Libertadores Feminina, no duelo entre Ferroviária e Boca Juniors, na última quarta-feira (8). A sede da emissora fica no bairro do Morumbi, em São Paulo.

continua após a publicidade

A partida contou com narração de Gerson Júnior e comentários de Júlia Fóti, atriz e comentarista, e Fabíola Andrade, ex-Globo.

O ambiente de produção chamou atenção, com ilhas de edição modernas e estúdios bem estruturados, além de um pré-jogo de 20 minutos e transmissão dupla: às 20h, também exibiram Corinthians e Santa Fé.

➡️ Libertadores Feminina: Corinthians, São Paulo e Ferroviária conhecem rivais das quartas

Onde assistir

N Sports vive desde junho de 2025 uma nova fase de completa reformulação, sob a direção de sua nova sócia Ola Sports, holding criada para aquisição de ativos de transmissão esportiva. Veja como assistir:

TV por assinatura : Disponível nos canais 566 (Claro TV), 567 (Vivo Play) e SKY+

: Disponível nos canais 566 (Claro TV), 567 (Vivo Play) e SKY+ YouTube : Acesse transmissões ao vivo e conteúdos exclusivos no canal oficial: youtube.com/@NSports

: Acesse transmissões ao vivo e conteúdos exclusivos no canal oficial: youtube.com/@NSports Site oficial: Confira a programação e informações sobre transmissões em nsports.com.br

➡️ Nova emissora que tem Galvão como dono promete se tornar a maior do país