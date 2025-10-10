Com destaque brasileiros, veja os dados da fase de grupos da Libertadores

O Corinthians garantiu sua vaga nas quartas de final da Libertadores Feminina pela sexta vez consecutiva.

O Corinthians venceu três partidas contra o rival colombiano na Libertadores Feminina após vencer o América de Cali (4 a 0) nas quartas de final de 2023, o Santa Fe (2 a 0) na final de 2024 e, nesta tarde, também contra as Leonas.

Gabi Zanotti marcou aos 12 minutos para o Corinthians e se tornou a artilheira das últimas quatro edições da competição com 10 gols, superando sua compatriota Bia Zaneratto (9).

Os últimos três empates entre times argentinos e brasileiros foram sem gols: além desta última partida, o Boca Juniors empatou com Santos e Corinthians pelo mesmo placar em 2024. O último empate com gols foi entre essas duas equipes: 2 a 2 em 2022.

Andressa, da Ferroviária, acumulou 95 passes nesta partida, sendo a maior marca até o momento em totais de passes em uma partida para uma jogadora na atual Libertadores Feminina.

O chute a gol de Monique Doidão aos 25 minutos foi o mais difícil de ser defendido por Laurina Oliveros (com base em seu xGOT de 0,72) de todos os chutes defendidos pela goleira argentina nas últimas quatro edições da competição

Lorena Benítez foi a jogadora da partida com mais passes para finalizações, com quatro, liderando o Boca Juniors na categoria em uma fase de grupos de uma edição do torneio, desde pelo menos 2022, com oito.

Os times brasileiros venceram seus últimos 12 jogos contra times paraguaios na Libertadores Feminina. A vitória do São Paulo sobre o Olimpia também é a nona partida dessa sequência, que termina sem sofrer gols para os representantes brasileiros.

O São Paulo teve sua partida com mais chutes (11), gols esperados (1,8 xG) e posse de bola (61%) na nesta edição do torneio contra o Olimpia.