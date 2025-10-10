menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Com destaque brasileiros, veja os dados da fase de grupos da Libertadores

Três equipes brasileiras garantiram vaga no mata-mata, que tem previsão de começar neste sábado (11)

Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/10/2025
12:01
Jogadoras do Corinthians comemoram gol pela Libertadores Feminina (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
imagem cameraJogadoras do Corinthians comemoram gol pela Libertadores Feminina (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A 17ª edição da Libertadores Feminina já tem as oito melhores equipes, que garantiram as classificações após a fase de grupos, finalizada na última quinta-feira (09). São Paulo, Ferroviária e Corinthians, os três clubes do Brasil, conseguiram vaga ao mata-mata com desempenhos diferentes.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Enquanto Corinthians e Ferroviária tiveram uma vida mais fácil no torneio, com duas vitórias e um empate, totalizando 7 pontos e garantindo a liderança dos Grupos A e B, respectivamente, o São Paulo, estreante na competição, precisou de mais esforço para seguir vivo nas quartas de final. A equipe Tricolor se classificou na vice-liderança do Grupo C após vencer dois jogos e perder um.

Nos dados levantados e divulgados pela Conmebol, os times brasileiros tiveram destaque, principalmente por conta das atuações das jogadoras. Pelo Corinthians, Gabi Zanotti se tornou a maior artilheira da competição. Já pela Ferroviária, Andressa acumulou 95 passes na última partida da fase de grupos, sendo a maior marca até o momento nesta edição.

continua após a publicidade

Dados da fase de grupos da Libertadores Feminina

  1. O Corinthians garantiu sua vaga nas quartas de final da Libertadores Feminina pela sexta vez consecutiva.
  2. O Corinthians venceu três partidas contra o rival colombiano na Libertadores Feminina após vencer o América de Cali (4 a 0) nas quartas de final de 2023, o Santa Fe (2 a 0) na final de 2024 e, nesta tarde, também contra as Leonas.
  3. Gabi Zanotti marcou aos 12 minutos para o Corinthians e se tornou a artilheira das últimas quatro edições da competição com 10 gols, superando sua compatriota Bia Zaneratto (9).
  4. Os últimos três empates entre times argentinos e brasileiros foram sem gols: além desta última partida, o Boca Juniors empatou com Santos e Corinthians pelo mesmo placar em 2024. O último empate com gols foi entre essas duas equipes: 2 a 2 em 2022.
  5. Andressa, da Ferroviária, acumulou 95 passes nesta partida, sendo a maior marca até o momento em totais de passes em uma partida para uma jogadora na atual Libertadores Feminina.
  6. O chute a gol de Monique Doidão aos 25 minutos foi o mais difícil de ser defendido por Laurina Oliveros (com base em seu xGOT de 0,72) de todos os chutes defendidos pela goleira argentina nas últimas quatro edições da competição
  7. Lorena Benítez foi a jogadora da partida com mais passes para finalizações, com quatro, liderando o Boca Juniors na categoria em uma fase de grupos de uma edição do torneio, desde pelo menos 2022, com oito.
  8. Os times brasileiros venceram seus últimos 12 jogos contra times paraguaios na Libertadores Feminina. A vitória do São Paulo sobre o Olimpia também é a nona partida dessa sequência, que termina sem sofrer gols para os representantes brasileiros.
  9. O São Paulo teve sua partida com mais chutes (11), gols esperados (1,8 xG) e posse de bola (61%) na nesta edição do torneio contra o Olimpia.
  10. Olimpia e São Paulo tiveram números semelhantes de finalizações totais (10 e 11), porém, nenhuma finalização do time paraguaio foi no alvo, enquanto oito da equipe paulista foram no alvo.

Quartas de final da Libertadores

Sábado, 11/10 – Estádio Francisco Urbano

  • Corinthians x Boca Juniors (Quartas 1)
  • Ferroviária x Independiente Dragonas (Quartas 2)

Domingo, 12/10 – Estádio Florencio Sola

  1. Colo-Colo x Libertad (Quartas 3)
  2. Deportivo Cali x São Paulo (Quartas 4)

Como foram as classificações de Corinthians, Ferroviária e São Paulo

Na tarde de quarta-feira (8), a Ferroviária empatou com o Boca Juniors por 0 a 0, no Estádio Florencio Sola, e garantiu a liderança do Grupo B da Libertadores Feminina. As Guerreiras Grenás já haviam se classificado de forma antecipada na segunda rodada.

À noite do mesmo dia, o Corinthians venceu o Santa Fe por 1 a 0 no Estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina. O gol foi marcado pro Gabi Zanotti, ainda no primeiro tempo.

continua após a publicidade

Já o São Paulo, que estava na corda bamba antes de entrar em campo, fez o dever de casa e derrotou o Olimpia por 1 a 0, garantindo vaga nas quartas.

Cruzamento até a final

Semifinais – possíveis confrontos

  1. 14/10: Vencedor Jogo 25 x Vencedor Jogo 26
    • Possíveis combinações:
      • Corinthians x Ferroviária
  2. Corinthians x Independiente Dragonas
  3. Boca Juniors x Ferroviária
  4. Boca Juniors x Independiente Dragonas
  5. 15/10: Vencedor Jogo 27 x Vencedor Jogo 28
    • Possíveis combinações:
      • Colo-Colo x Deportivo Cali
  6. Colo-Colo x São Paulo
  7. Libertad x Deportivo Cali
  8. Libertad x São Paulo

Disputa do 3º lugar – 18/10

  • Perdedor da semifinal de 14/10 x Perdedor da semifinal de 15/10

Final – 18/10

  • Vencedor da semifinal de 14/10 x Vencedor da semifinal de 15/10

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias