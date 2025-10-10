Com destaque brasileiros, veja os dados da fase de grupos da Libertadores
Três equipes brasileiras garantiram vaga no mata-mata, que tem previsão de começar neste sábado (11)
A 17ª edição da Libertadores Feminina já tem as oito melhores equipes, que garantiram as classificações após a fase de grupos, finalizada na última quinta-feira (09). São Paulo, Ferroviária e Corinthians, os três clubes do Brasil, conseguiram vaga ao mata-mata com desempenhos diferentes.
Enquanto Corinthians e Ferroviária tiveram uma vida mais fácil no torneio, com duas vitórias e um empate, totalizando 7 pontos e garantindo a liderança dos Grupos A e B, respectivamente, o São Paulo, estreante na competição, precisou de mais esforço para seguir vivo nas quartas de final. A equipe Tricolor se classificou na vice-liderança do Grupo C após vencer dois jogos e perder um.
Nos dados levantados e divulgados pela Conmebol, os times brasileiros tiveram destaque, principalmente por conta das atuações das jogadoras. Pelo Corinthians, Gabi Zanotti se tornou a maior artilheira da competição. Já pela Ferroviária, Andressa acumulou 95 passes na última partida da fase de grupos, sendo a maior marca até o momento nesta edição.
Dados da fase de grupos da Libertadores Feminina
- O Corinthians garantiu sua vaga nas quartas de final da Libertadores Feminina pela sexta vez consecutiva.
- O Corinthians venceu três partidas contra o rival colombiano na Libertadores Feminina após vencer o América de Cali (4 a 0) nas quartas de final de 2023, o Santa Fe (2 a 0) na final de 2024 e, nesta tarde, também contra as Leonas.
- Gabi Zanotti marcou aos 12 minutos para o Corinthians e se tornou a artilheira das últimas quatro edições da competição com 10 gols, superando sua compatriota Bia Zaneratto (9).
- Os últimos três empates entre times argentinos e brasileiros foram sem gols: além desta última partida, o Boca Juniors empatou com Santos e Corinthians pelo mesmo placar em 2024. O último empate com gols foi entre essas duas equipes: 2 a 2 em 2022.
- Andressa, da Ferroviária, acumulou 95 passes nesta partida, sendo a maior marca até o momento em totais de passes em uma partida para uma jogadora na atual Libertadores Feminina.
- O chute a gol de Monique Doidão aos 25 minutos foi o mais difícil de ser defendido por Laurina Oliveros (com base em seu xGOT de 0,72) de todos os chutes defendidos pela goleira argentina nas últimas quatro edições da competição
- Lorena Benítez foi a jogadora da partida com mais passes para finalizações, com quatro, liderando o Boca Juniors na categoria em uma fase de grupos de uma edição do torneio, desde pelo menos 2022, com oito.
- Os times brasileiros venceram seus últimos 12 jogos contra times paraguaios na Libertadores Feminina. A vitória do São Paulo sobre o Olimpia também é a nona partida dessa sequência, que termina sem sofrer gols para os representantes brasileiros.
- O São Paulo teve sua partida com mais chutes (11), gols esperados (1,8 xG) e posse de bola (61%) na nesta edição do torneio contra o Olimpia.
- Olimpia e São Paulo tiveram números semelhantes de finalizações totais (10 e 11), porém, nenhuma finalização do time paraguaio foi no alvo, enquanto oito da equipe paulista foram no alvo.
Quartas de final da Libertadores
Sábado, 11/10 – Estádio Francisco Urbano
- Corinthians x Boca Juniors (Quartas 1)
- Ferroviária x Independiente Dragonas (Quartas 2)
Domingo, 12/10 – Estádio Florencio Sola
- Colo-Colo x Libertad (Quartas 3)
- Deportivo Cali x São Paulo (Quartas 4)
Como foram as classificações de Corinthians, Ferroviária e São Paulo
Na tarde de quarta-feira (8), a Ferroviária empatou com o Boca Juniors por 0 a 0, no Estádio Florencio Sola, e garantiu a liderança do Grupo B da Libertadores Feminina. As Guerreiras Grenás já haviam se classificado de forma antecipada na segunda rodada.
À noite do mesmo dia, o Corinthians venceu o Santa Fe por 1 a 0 no Estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina. O gol foi marcado pro Gabi Zanotti, ainda no primeiro tempo.
Já o São Paulo, que estava na corda bamba antes de entrar em campo, fez o dever de casa e derrotou o Olimpia por 1 a 0, garantindo vaga nas quartas.
Cruzamento até a final
Semifinais – possíveis confrontos
- 14/10: Vencedor Jogo 25 x Vencedor Jogo 26
- Possíveis combinações:
- Corinthians x Ferroviária
- Possíveis combinações:
- Corinthians x Independiente Dragonas
- Boca Juniors x Ferroviária
- Boca Juniors x Independiente Dragonas
- 15/10: Vencedor Jogo 27 x Vencedor Jogo 28
- Possíveis combinações:
- Colo-Colo x Deportivo Cali
- Possíveis combinações:
- Colo-Colo x São Paulo
- Libertad x Deportivo Cali
- Libertad x São Paulo
Disputa do 3º lugar – 18/10
- Perdedor da semifinal de 14/10 x Perdedor da semifinal de 15/10
Final – 18/10
- Vencedor da semifinal de 14/10 x Vencedor da semifinal de 15/10
