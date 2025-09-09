O título do Botafogo no Brasileirão Feminino Sub-20 é inédito para o clube e também para o treinador Alex Alves, de 24 anos. Com cerca de três meses no comando das Crias Gloriosas, o jovem técnico já levantou uma taça e mira mais nesta temporada.

Ele foi anunciado em junho deste ano como comandante do time sub-20, assumindo o posto deixado por Robertinha, que voltou ao cargo de coordenadora metodológica e atualmente é coordenadora do departamento no clube.

Alex Alves valoriza título do Botafogo

Exausto, como descreveu e visivelmente emocionado com a conquista, Alex Alves usou a pouca voz que lhe restava para falar sobre o feito do Botafogo na noite de segunda-feira (9), no Luso Brasileiro. Assim como Grazy, o técnico valorizou a coletividade e destacou o foco do time para escrever mais um capítulo da história da modalidade.

— Muito feliz, muito gratificante. Eu acho que todas as meninas abraçaram essa ideia de querer fazer história não só para elas, mas pelo Botafogo também e conseguimos marcar o nosso nome. Sabemos quanto isso era importante para o nosso clube e para o nosso sub-20. E agora a gente tem que seguir trabalhando para conquistar de novo, esse tem que ser o nosso objetivo — disse Alex.

O jogo foi amarrado e com poucas chances de gol para os dois lados. Por se tratar de uma rivalidade histórica, os times se estudaram e se postaram bem na defesa, dificultando a criação de jogadas. Mesmo diante das dificuldades, o Botafogo encontrou o gol do título em uma jogada trabalhada desde a goleira Isadora até chegar nos pés de Rebeca para finalizar de longe e marcar um golaço.

— A gente sempre busca manter a nossa identidade. Ter um jogo propositivo, um jogo com posse, um jogo que pressiona alto o tempo todo. Mas sabíamos que uma final, e sendo uma final de jogo único, imprevisibilidades iam acontecer. E a gente teve que se preparar para isso. Então, nos momentos que a gente precisou defender, a gente conseguiu defender bem. Nos momentos que a gente teve de ataque, não foram tantos, mas a gente foi efetivo e isso faz a diferença. A gente conseguiu matar o jogo no momento certo e isso nos consagrou.

Clássico na final fortalece o futebol feminino carioca

Nos primeiros anos da obrigatoriedade da criação de times femininos adultos e de base, os times paulistas e gaúchos dominaram os pódios. No entanto, a estruturação dos departamentos fez com que o Rio de Janeiro passasse a figurar entre os campeões: as duas edições da Copinha foram conquistadas por cariocas (Flamengo e Fluminense), assim como as duas últimas edições do Brasileirão Sub-20.

Este foi o primeiro título do Alvinegro no cenário nacional. Nos últimos anos, bateu na trave com o vice-campeonato do Brasileiro Sub-20 de 2024 e da Copinha em 2023, ambos para o Flamengo. O treinador do Botafogo reconheceu a importância dessa evolução e destacou o peso do clássico na decisão.

— Acho que, acima de tudo, é algo bom para o Rio, a gente estar disputando finais em campeonatos nacionais, na Copinha, final do ano passado, final esse ano de novo. Então, isso só engrandece o nosso futebol do Rio de Janeiro. E em relação ao clássico com elas, todo clássico tem seus desafios, todo clássico tem a sua rivalidade. E a gente tem que encarar sendo muito competitivo, tendo uma cabeça tranquila em alguns momentos, saber aproveitar os melhores momentos dentro do jogo e suportar quando não estamos bem. E foi isso que elas fizeram hoje e conseguiram se consagrar como campeões.

Sobre Alex Alves, treinador do Botafogo

Graduado em educação física pelo Centro Universitário Internacional UNINTER, Alexander Alves detém a Licença C da CBF iniciou sua trajetória profissional como auxiliar no time feminino sub-20 do Minas Brasília em 2023. No ano seguinte, foi promovido a treinador na dispua do Brasilerão da categoria e da Copinha de 2024.

Em 2025, antes de assinar com o Botafogo, autou como auxiliar técnico do Itabirito, de Minas Gerais, durante o Campeonato Brasileiro A2.

