Após o encerramento das negociações com o exterior, a atacante Day Silva, do São Paulo, assinou um pré-contrato com o Atlético Mineiro, de acordo com apuração exclusiva do Lance!. A jogadora passará a defender o Galo a partir de 2026, temporada que marca o retorno da equipe mineira à elite do Brasileirão Feminino.

No Tricolor desde 2024, Day não conseguiu se firmar como titular. Até aqui, soma dois gols em 13 partidas com a camisa são-paulina. A mudança para Belo Horizonte tem como motivação a chance de ganhar mais minutos em campo e assumir maior protagonismo.

A atacante tem vínculo com o São Paulo até 31 de dezembro deste ano. Fontes próximas à atleta e ao Atlético confirmaram o acerto do pré-contrato.

O Galo, por sua vez, está garantido na Série A1 do Brasileirão Feminino em 2026. Neste segundo semestre, segue na disputa do Campeonato Mineiro e da Copa do Brasil.

Conheça Day Silva, nova atacante do Atlético-MG

Daiane Silva dos Santos, mais conhecida como Day Silva, nasceu em Eusébio, município da Região Metropolitana de Fortaleza (CE).

A atacante deu os primeiros passos no futebol no projeto social Menina Olímpica, antes de defender clubes como Juazeiro, Ceará e Fortaleza. Pelo Alvinegro de Porangabuçu, conquistou o título da Série A2 do Brasileirão em 2022.

No ano seguinte, foi o grande destaque do AD Taubaté, marcando 10 gols em 20 partidas, desempenho que despertou o interesse do São Paulo.

Contratada em 2024, Day já soma 22 jogos e cinco gols pelo Tricolor, além da conquista da Supercopa Feminina nesta temporada. O último gol marcado foi na vitória das Soberanas contra o Palmeiras, por 3 a 2, em junho.

