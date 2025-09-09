A meia-atacante Lady Andrade não faz mais parte do elenco do Cruzeiro, conforme divulgado pelo clube na tarde desta terça-feira (9) e divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O motivo, segundo comunicado, é pessoal.

A jogadora de 33 anos chegou à Raposa nesta temporada, mas fez apenas sete jogos e um gol pelo time mineiro. Ela balançou as redes diante do Bahia, na vitória por 1 a 0, pelo Brasileirão Feminino, e não disputará a final, no próximo domingo (14), diante do Corinthians.

Lady iniciou a carreira no futebol colombiano e acumula passagens por Espanha, Colômbia, Grécia, Estados Unidos, Itália e outros países. No Brasil, também defendeu as cores do Real Brasília e estava no PAOK, da Grécia, antes de fechar com o time mineiro.

Confira a nota divulgada pelo clube:

O Cruzeiro comunica a rescisão contratual, em comum acordo, com a meia-atacante Lady Andrade. A atleta solicitou o encerramento do vínculo com o clube para retornar à Colômbia, por motivação pessoal. O Cruzeiro agradece à atleta por todo o profissionalismo e dedicação com a camisa celeste, e deseja sucesso em seus próximos passos.

Cruzeiro enfrenta Corinthians na decisão do Brasileirão Feminino

No primeiro jogo da decisão, Corinthians e Cruzeiro empataram em 2 a 2. Gi Fernandes e Gabi Zanotti marcaram para o Timão, enquanto Marília e Isabela balançaram as redes pelas Cabulosas. Assim, a final segue totalmente aberta: em caso de nova igualdade no placar, o campeão será conhecido nos pênaltis.

Como comprar ingresso para a decisão

Corinthians x Cruzeiro

📍 Neo Química Arena

📅 Domingo, 14 de setembro de 2025

⏰ 10h30

Site para compra: www.fieltorcedor.com.br