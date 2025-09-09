Diretora do Corinthians manda recado sobre situação de Lelê: ‘Tentarão nos desestabilizar’
Íris Sesso está no comando da diretoria de futebol feminino do Corinthians desde 2024
A diretora de futebol feminino do Corinthians, Íris Sesso, usou as redes sociais para comentar sobre a situação de Lelê, que ainda não renovou com a equipe e tem futuro incerto, segundo apuração do Lance! publicada nesta terça-feira (9).
Em tom de mobilização, a dirigente convocou a torcida para apoiar o time na final contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão Feminino, e fez referência a supostas tentativas de 'desestabilizar' o ambiente às vésperas da decisão.
— Tentarão nos desestabilizar, mas nós temos vocês. Bora lotar a Neo Química Arena Fiel! — escreveu Iris.
Entenda situação
Lelê ainda não renovou com o Corinthians e houve contato com outros clubes, inclusive o Cruzeiro, adversário na grande final, conforma publicado com exclusividade pelo Lance!.
O staff da atleta, em nota, usou as redes sociais para negar a informação. No comunicado, responsáveis pela gestão de carreira de Lelê disseram que a atleta não foi oferecida ao Santos e que não existe negociação em andamento com nenhuma equipe no momento, sem negar o Cruzeiro como agente.
Segundo eles, a prioridade da atleta está totalmente voltada para a final do Campeonato Brasileiro, que será disputa no domingo, contra o Corinthians, na Neo Química Arena.
➡️ Corinthians abre venda de ingressos para final do Brasileirão Feminino contra o Cruzeiro
Expectativa é de bom público na Neo Química Arena
Nesta terça-feira (9), o Corinthians iniciou a venda de ingressos para a final do Brasileirão Feminino, contra o Cruzeiro, no próximo domingo (14), às 10h30 (de Brasília). O jogo será na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), com entradas que variam entre R$20 e R$60, dependendo do setor e do plano de sócio.
As entradas podem ser adquiridas exclusivamente online pelo site www.fieltorcedor.com.br, com limite de uma entrada por CPF. Inicialmente, a comercialização será para membros do Fiel Torcedor. Já a venda geral (inclusive setor visitante) será aberta na quarta-feira (10), às 15h. Saiba detalhes.
