Futebol Feminino

Diretora do Corinthians manda recado sobre situação de Lelê: ‘Tentarão nos desestabilizar’

Íris Sesso está no comando da diretoria de futebol feminino do Corinthians desde 2024

imagem cameraIris Sesso está à frente do Corinthians desde 2024. (Foto: Divulgação/Corinthians)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 09/09/2025
16:27
A diretora de futebol feminino do Corinthians, Íris Sesso, usou as redes sociais para comentar sobre a situação de Lelê, que ainda não renovou com a equipe e tem futuro incerto, segundo apuração do Lance! publicada nesta terça-feira (9).

Em tom de mobilização, a dirigente convocou a torcida para apoiar o time na final contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão Feminino, e fez referência a supostas tentativas de 'desestabilizar' o ambiente às vésperas da decisão.

— Tentarão nos desestabilizar, mas nós temos vocês. Bora lotar a Neo Química Arena Fiel! — escreveu Iris.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp.

Entenda situação

Lelê ainda não renovou com o Corinthians e houve contato com outros clubes, inclusive o Cruzeiro, adversário na grande final, conforma publicado com exclusividade pelo Lance!.

O staff da atleta, em nota, usou as redes sociais para negar a informação. No comunicado, responsáveis pela gestão de carreira de Lelê disseram que a atleta não foi oferecida ao Santos e que não existe negociação em andamento com nenhuma equipe no momento, sem negar o Cruzeiro como agente.

Segundo eles, a prioridade da atleta está totalmente voltada para a final do Campeonato Brasileiro, que será disputa no domingo, contra o Corinthians, na Neo Química Arena.

➡️ Corinthians abre venda de ingressos para final do Brasileirão Feminino contra o Cruzeiro

Lelê, do Corinthians, comemora vitória do Timão. (Staff Images/CBF)
Expectativa é de bom público na Neo Química Arena

Nesta terça-feira (9), o Corinthians iniciou a venda de ingressos para a final do Brasileirão Feminino, contra o Cruzeiro, no próximo domingo (14), às 10h30 (de Brasília). O jogo será na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), com entradas que variam entre R$20 e R$60, dependendo do setor e do plano de sócio.

As entradas podem ser adquiridas exclusivamente online pelo site www.fieltorcedor.com.br, com limite de uma entrada por CPF. Inicialmente, a comercialização será para membros do Fiel Torcedor. Já a venda geral (inclusive setor visitante) será aberta na quarta-feira (10), às 15h. Saiba detalhes.

