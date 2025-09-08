O técnico Jonas Urias, do Cruzeiro, destacou o desempenho da equipe após no empate por 2 a 2 contra o Corinthians, na Arena Independência, neste domingo (7), pelo primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino. Para Urias, houve evolução no aspecto psicológico e o foco agora é a preparação para a volta, na Neo Química Arena, no dia 14.

Para o treinador, a postura em campo mostrou maturidade diante de um adversário de alto nível.

— A equipe estava muito bem hoje, e o jogo representou isso. Jogar contra o Corinthians é muito difícil, e você sai atrás no placar, complica ainda mais. Mas a equipe estava fria, entendendo que o jogo seria jogado, sabendo que elas iam ter chances, mas que se a gente jogasse, também íamos ter. Então precisamos pegar esta experiência hoje para se afirmar e entrar lá preparados para o novo desafio — avaliou o comandante.

Cruzeiro enfrenta Corinthians na Neo Química Arena

Pensando na sequência da temporada, Urias admitiu que ainda não projetou os próximos passos, mas reforçou que a preparação será intensa.

— Ainda não pensei, está tudo muito fresco. A nossa mente vai para muitos lugares em uma preparação de uma final de campeonato. Preciso primeiro desacelerar o que aconteceu hoje, colocar a cabeça no lugar. Vou assistir, analisar e me juntar com a comissão técnica, e conversar bastante, para acharmos quais são os pontos estratégicos para a gente tirar a vantagem lá e fazer um jogo ainda melhor — afirmou.

O treinador também ressaltou a importância do reconhecimento ao futebol feminino dentro dos clubes e o impacto disso para atletas e torcedores.

— Eu acho que todos os detalhes fazem diferença para que o torcedor olhe e pense: “Como o meu clube respeita o futebol de mulheres”. Se meu clube dá valor para ele é porque existe um valor ali. Fortalece muito o trabalho juntamente com o desempenho esportivo, que é a nossa ‘bronca’, que precisamos acompanhar — concluiu ela.

