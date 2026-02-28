O futebol feminino do Ceará inicia 2026 em um cenário diferente do planejado. A equipe estava pronta para disputar a Série A3, mas a desistência do Avaí/Kindermann abriu espaço para o convite à Série A2. Após uma das melhores campanhas da terceira divisão na última temporada, o Vozão confirmou participação na segunda divisão e redefiniu a rota para o desafio mais alto.

Em em entrevista exclusiva ao Lance!, o técnico Erivelton Viana, campeão da A2 em 2022 pelo Alvinegro, avaliou que o convite não foi encarado como acaso.

– No ano passado ficamos entre as melhores equipes da competição e saímos diante do Atlético Piauiense, que foi o campeão. Entendo essa vaga como reconhecimento pelo que apresentamos – diz ele.

O orçamento para a modalidade é de R$ 1.268.266,67, valor superior ao ano passado, quando a equipe caiu no mata-mata da Série A3. Mas a mudança de divisão amplia o grau de dificuldade.

Com o rebaixamento do time masculino para a Série B, o orçamento geral do clube foi impactado, mas o departamento feminino foi mantido. "Isso mostra compromisso e nos dá segurança para trabalhar", ponderou Viana.

Estrutura do time feminino do Ceará

A estrutura também é vista como diferencial competitivo. Os treinos acontecem na Universidade de Fortaleza, a Unifor, uma instituição particular da capital cearense. Parte da comissão técnica trabalha com o técnico desde o título de 2022, o que, na avaliação dele, garante padrão metodológico e confiança no processo.

Os jogos da Série A2 devem acontecer no CT em Itaitinga, com possibilidade pontual de utilização do Estádio Presidente Vargas. A questão logística é tratada como desafio para ampliar presença de público, já que a distância da capital dificulta o deslocamento do torcedor. O treinador reconhece a importância do apoio nas arquibancadas e relembra o papel decisivo da torcida no título de 2022.

– O torcedor do Ceará é apaixonado, todas as vezes que a gente convocou, ele apareceu. É o nosso 12º jogador – enaltece.

Jogo no CT do Ceará em Itaitinga (CE), região metropolitana de Fortaleza. (Foto: Ceará SC/Divulgação)

Elenco das Meninas do Vozão e objetivos

Sem base feminina nesta temporada, o Ceará optou por integrar jovens da base diretamente ao elenco principal, em uma mescla de experiência e juventude.

– Optamos por não ter sub-20 neste ano e integrar jovens direto ao elenco principal. Queremos acelerar o desenvolvimento delas sem perder competitividade – definiu o comandante das Meninas do Vozão.

No mercado, o clube contratou duas atletas do Fortaleza, rival que encerrou as atividades no feminino. Leidiane e Geovana reforçam o elenco. O treinador admite que tentou ampliar esse número, mas reconhece a rapidez do mercado e as limitações orçamentárias. A montagem do grupo, segundo ele, foi feita dentro das possibilidades financeiras, priorizando equilíbrio e capacidade de competir.

– Nosso objetivo é claro: queremos voltar para a Série A1, que é o lugar do Ceará. Mas precisamos dar um passo de cada vez, primeiro consolidar na A2 e buscar ficar entre as oito para brigar pelo acesso – revela.

O caminho, porém, será construído por etapas. Primeiro, consolidar-se na divisão. Depois, buscar classificação entre as oito melhores equipes e, a partir disso, disputar o acesso.

Com o nível competitivo maior a cada ano, Erivelton evita fixar um modelo tático engessado. Ele afirma que prefere adaptar o sistema às características do elenco e às exigências de cada adversário. Independentemente do esquema, defende que a equipe precisa ter identidade clara e princípios definidos.

Em confrontos contra equipes de maior investimento, admite que pode adotar postura mais reativa. Em outros cenários, pretende propor o jogo. O foco é somar pontos.

– Não trabalho preso a um esquema fixo. Prefiro adaptar o sistema às características do elenco e ao adversário. Precisamos ter identidade e competitividade – explica. A estreia será contra o Itabirito em 14 de março, às 15h, na Usina Esperança, em Itabirito (MG).

Jogos do Ceará na Série A2 Feminina

1ª rodada (14/03): Itabirito (MG) x Ceará 2ª rodada (21/03): Ceará x Paysandu (PA) 3ª rodada (28/03): Taubaté (SP) x Ceará 4ª rodada (04/04): Ceará x Atlético Piauiense (PI) 5ª rodada (18/04): Ceará x Pérolas Negras (RJ) 6ª rodada (25/04): Doce Mel (BA) x Ceará 7ª rodada (02/05): Ceará x UDA (AL) 8ª rodada (09/05): Ação (MT) x Ceará 9ª rodada (16/05): Ceará x Instituto 3B (AM) 10ª rodada (20/05): Atlético Rio Negro (RR) x Ceará 11ª rodada (23/05): Itacoatiara (AM) x Ceará 12ª rodada (30/05): Ceará x Vasco (RJ) 13ª rodada (25/07): Minas Brasília (DF) x Ceará 14ª rodada (01/08): Vila Nova (GO) x Ceará 15ª rodada (08/08): Ceará x Sport (PE)