O Ceará será um dos participantes da Série A2 do Brasileirão Feminino em 2026. A vaga foi aberta após a desistência do Avaí/Kindermann, confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Lance! procurou a entidade e confirmou, em primeira mão, que o clube catarinense abriu mão de disputar a competição nacional nesta temporada.

Com isso, a CBF convidou o Ceará, dono da sétima melhor campanha da Série A3 em 2025, que aceitou o convite e retornou à segunda divisão. A definição seguiu critério esportivo: Atlético-PI, Vila Nova, Doce Mel e Itabirito garantiram o acesso em campo, enquanto UDA e Pérolas Negras herdaram vagas após desistências na Série A1. Com a abertura deixada pelo Avaí/Kindermann na A2, coube ao sétimo colocado geral assumir a vaga, ou seja, a equipe cearense.

Se não houver alteração até 14 de março, quando tem início a competição, a Série A2 será composta por Minas Brasília, Taubaté, Vasco, Ceará, Ação-MT, Itacoatiara, Paysandu, Rio Negro-RR, Sport, 3B da Amazônia, Itabirito, Vila Nova, Doce Mel, Atlético Piauiense, Pérolas Negras e UDA-AL.

O Lance! procurou o Avaí/Kindermann para um posicionamento oficial sobre a desistência, mas não obteve resposta até o momento da publicação. A matéria será atualizada assim que o clube se manifestar.

Ceará volta à Série A2

Campeão da Série A2 em 2022, o clube cearense estava em processo de montagem de elenco para a Série A3, mas optou por ajustar o planejamento após o contato oficial da confederação, feito na quinta-feira (29) e aceito no dia seguinte.

O retorno acontece após três temporadas fora da competição e recoloca o Ceará no cenário nacional do futebol feminino. A diretoria decidiu assumir a vaga e reformular o cronograma esportivo, agora com foco na manutenção na Série A2 e no desenvolvimento do projeto para a temporada.

A reapresentação do elenco já ocorreu, com exames médicos e avaliações físicas. Os treinamentos em campo começam na próxima semana, mirando a estreia na competição, prevista para 14 de março de 2026. Além do Brasileiro, o clube também disputará a Copa do Brasil e o Campeonato Cearense.