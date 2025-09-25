menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Ferroviária se impõe sobre o Internacional e vai à semifinal da Copa do Brasil Feminina

Sissi e Vendito fizeram os gols da classificação

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/09/2025
21:55
Atualizado há 0 minutos
Jogadoras da Ferroviária comemoram gol contra o Internacional na Copa do Brasil Feminina (Foto: Rafael Zocco/AFE)
Jogadoras da Ferroviária comemoram gol contra o Internacional na Copa do Brasil Feminina (Foto: Rafael Zocco/AFE)
No estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre, a Ferroviária venceu o Internacional por 2 a 0 e avançou para as semifinais da Copa do Brasil Feminina. Os gols da classificação desat quinta-feira (25) foram marcados por Sissi e Vendito.

Com isso, a Ferrinha se junta aos demais semifinalistas: o Bahia, que eliminou o Bragantino; o São Paulo, que derrotou o Corinthians; e o Palmeiras, que atropelou o Sport. Os confrontos da semifinal serão definidos em sorteio realizado pela CBF e os jogos estão previstos para o dia 5 de outubro.

Como foi Internacional 0 x 2 Ferroviária

Primeiro tempo

O primeiro tempo começou movimentado com uma grande chance da Ferroviária. Com cerca de 20 segundos, Júlia Beatriz aproveitou o vacilo da defesa adversária, roubou a bola e partiu em direção ao gol, mas finalizou por cima da trave.

Depois do susto, as Colorodas equilibraram as ações do jogo e redobraram as atenções na marcação, compactando as linhas no meio de campo. Assim, dificultaram as subidas do time de Araraquara, que demorou a voltar ao campo de ataque. Apesar disso, a Ferrinha foi mais perigosa e esbarrou no corte salvador de Capelinha, em cima da linha, para impedir o primeiro gol do jogo.

Depois foi a vez do Inter, que cresceu na partida. Em boa jogada de Aninha e o corte errado da defesa, Iasmin ficou com a sobra e bateu para a defesa de Luciana. No lance seguinte, em cobrança de falta, Belén Aquino chutou direto e a goleira grená espalmou para escanteio. A pressão continuou com uma bola no travessão de Rafa Mineira, um contra-ataque concluido por Iasmin nas mãos da arqueira e mais uma finalização da camisa 22, no meio do gol.

Apesar do bom momento do Inter no jogo, foi a Ferroviária que abriu o placar. Aos 41, Nath Vendito girou no meio de três marcadoras e encontrou Sissi livre pela direita, para bater cruzado e balançar as redes.

Segundo tempo

A segunda etapa começou como a primeira, com a Ferroviária tentando pegar o Internacional desprevenido. Em lançamento longo, Vendito arriscou, mas Mayara evitou o gol por cobertura. O Colorado ficou perto do empate pouco tempo depois, mas a atacante que fechava a segunda trave escorou para fora.

Aos 24 minutos, a camisa 9 araraquarense ampliou o marcador para as visitantes. Em jogada de escanteio, a defesa gaúcha falhou em afastar o perigo e Vendito só precisou empurrar a bola para o fundo do gol.

Confortável no jogo, a Ferroviária controlou o restante das ações e teve chance de aumentar sua vantagem. Aos 41, Dudinha deu passe açucarado para Mylena Carioca, que recebeu sozinha cara a cara com Mayara, mas a atacante finalizou para fora. A camisa 16 teve nova chance poucos minutos depois, em batida de fora, que saiu em tiro de meta.

Momento do gol de Vendito, pela Ferroviária, na Copa do Brasil Feminina (Foto: Rafael Zocco/AFE)
Momento do gol de Vendito, pela Ferroviária, na Copa do Brasil Feminina (Foto: Rafael Zocco/AFE)

