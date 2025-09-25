Ferroviária se impõe sobre o Internacional e vai à semifinal da Copa do Brasil Feminina
Sissi e Vendito fizeram os gols da classificação
No estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre, a Ferroviária venceu o Internacional por 2 a 0 e avançou para as semifinais da Copa do Brasil Feminina. Os gols da classificação desat quinta-feira (25) foram marcados por Sissi e Vendito.
Com isso, a Ferrinha se junta aos demais semifinalistas: o Bahia, que eliminou o Bragantino; o São Paulo, que derrotou o Corinthians; e o Palmeiras, que atropelou o Sport. Os confrontos da semifinal serão definidos em sorteio realizado pela CBF e os jogos estão previstos para o dia 5 de outubro.
Como foi Internacional 0 x 2 Ferroviária
Primeiro tempo
O primeiro tempo começou movimentado com uma grande chance da Ferroviária. Com cerca de 20 segundos, Júlia Beatriz aproveitou o vacilo da defesa adversária, roubou a bola e partiu em direção ao gol, mas finalizou por cima da trave.
Depois do susto, as Colorodas equilibraram as ações do jogo e redobraram as atenções na marcação, compactando as linhas no meio de campo. Assim, dificultaram as subidas do time de Araraquara, que demorou a voltar ao campo de ataque. Apesar disso, a Ferrinha foi mais perigosa e esbarrou no corte salvador de Capelinha, em cima da linha, para impedir o primeiro gol do jogo.
Depois foi a vez do Inter, que cresceu na partida. Em boa jogada de Aninha e o corte errado da defesa, Iasmin ficou com a sobra e bateu para a defesa de Luciana. No lance seguinte, em cobrança de falta, Belén Aquino chutou direto e a goleira grená espalmou para escanteio. A pressão continuou com uma bola no travessão de Rafa Mineira, um contra-ataque concluido por Iasmin nas mãos da arqueira e mais uma finalização da camisa 22, no meio do gol.
Apesar do bom momento do Inter no jogo, foi a Ferroviária que abriu o placar. Aos 41, Nath Vendito girou no meio de três marcadoras e encontrou Sissi livre pela direita, para bater cruzado e balançar as redes.
Segundo tempo
A segunda etapa começou como a primeira, com a Ferroviária tentando pegar o Internacional desprevenido. Em lançamento longo, Vendito arriscou, mas Mayara evitou o gol por cobertura. O Colorado ficou perto do empate pouco tempo depois, mas a atacante que fechava a segunda trave escorou para fora.
Aos 24 minutos, a camisa 9 araraquarense ampliou o marcador para as visitantes. Em jogada de escanteio, a defesa gaúcha falhou em afastar o perigo e Vendito só precisou empurrar a bola para o fundo do gol.
Confortável no jogo, a Ferroviária controlou o restante das ações e teve chance de aumentar sua vantagem. Aos 41, Dudinha deu passe açucarado para Mylena Carioca, que recebeu sozinha cara a cara com Mayara, mas a atacante finalizou para fora. A camisa 16 teve nova chance poucos minutos depois, em batida de fora, que saiu em tiro de meta.
