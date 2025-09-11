Às vésperas da decisão do Brasileirão Feminino entre Corinthians e Cruzeiro, a técnica Jéssica de Lima, ex-Ferroviária e Seleção Brasileira Sub-20, resgata uma lembrança especial que conecta os treinadores finalistas.

Em fevereiro de 2023, quando integrava a comissão técnica de Jonas Urias na Seleção Sub-20, Jéssica esteve ao lado do comandante cruzeirense e de Lucas Piccinato, então treinador do São Paulo, em um encontro no Centro Olímpico, tradicional celeiro do futebol feminino na capital paulista.

— Aquela vez a gente estava acompanhando a Seleção e passamos pelo Centro Olímpico. O Lucas e o Jonas são crias de lá, começaram o trabalho no futebol feminino ali. Estávamos vendo as categorias de base e o Lucas foi conversar um pouco com a gente, falar sobre futebol. Na época, ele estava no São Paulo, e eu e o Jonas na Seleção Sub-20 — recorda a treinadora, em entrevista ao Lance!.

Visita técnica ao Centro Olímpico, em São Paulo. Piccinato, Urias e Jessica de Lima. (Foto: Prefeitura de São Paulo/Divulgação)

A passagem pela Seleção, segundo Jéssica, foi um divisor de águas. Ela havia encerrado a carreira como jogadora no fim de 2018 e, meses depois, já trabalhava ao lado de Urias na base da Amarelinha.

— Eu brinco que ainda estava com a chuteira no pé, tinha uma visão muito de jogadora. O Jonas é muito estrategista, estudioso. Isso me acrescentou muito, principalmente na análise de jogo e na leitura macro da partida. Minha visão era individual, setorial, e ali aprendi a enxergar nuances que dentro de campo não dava para ver. Foi fundamental para a minha formação como treinadora — afirma.

Técnica vê equilíbrio na decisão do Brasileirão Feminino

Com a decisão em aberto após o empate no jogo de ida, Jéssica vê um duelo de estratégias no gramado, mas acredita que a qualidade individual também pode ser determinante.

— É uma final muito disputada, como já foi o primeiro jogo. Cada detalhe pode definir. O coletivo torna o jogo competitivo, mas acredito que jogadoras com mais personalidade, frieza e precisão técnica conseguem matar partidas assim. São dois treinadores muito experientes, com mais de dez anos de futebol feminino, que conhecem muitas dessas atletas desde a base. Isso faz com que a decisão seja ainda mais equilibrada — projeta a treinadora.

Agora, Lucas Piccinato e Jonas Urias se reencontram em lados opostos, comandando Corinthians e Cruzeiro na briga pelo título nacional. O jogo será neste domingo (14), às 10h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).