Corinthians abre venda de ingressos para final do Brasileirão Feminino contra o Cruzeiro
Brabas e Cabulosas decidem título neste domingo (14)
Nesta terça-feira (9), o Corinthians iniciou a venda de ingressos para a final do Brasileirão Feminino, contra o Cruzeiro, no próximo domingo (14), às 10h30 (de Brasília). O jogo será na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), com entradas que variam entre R$20 e R$60, dependendo do setor e do plano de sócio.
As entradas podem ser adquiridas exclusivamente online pelo site www.fieltorcedor.com.br, com limite de uma entrada por CPF. Inicialmente, a comercialização será para membros do Fiel Torcedor. Já a venda geral (inclusive setor visitante) será aberta na quarta-feira (10), às 15h.
No primeiro jogo da decisão, Corinthians e Cruzeiro empataram em 2 a 2. Gi Fernandes e Gabi Zanotti marcaram para o Timão, enquanto Marília e Isabela balançaram as redes pelas Cabulosas. Assim, a final segue totalmente aberta: em caso de nova igualdade no placar, o campeão será conhecido nos pênaltis.
Como comprar ingresso para Corinthians x Cruzeiro
- Corinthians x Cruzeiro
- 📍 Neo Química Arena
- 📅 Sábado, 14 de setembro de 2025
- ⏰ 10h30
- Site para compra: www.fieltorcedor.com.br
📅 Cronograma de Vendas
09/09 (terça-feira)
• 00h – Check-in Minha Cadeira
• 10h – Não pagantes e PCD’s
• 11h – Estacionamento para Minha Cadeira
• 13h – FT beneficiados com 80 pontos + Meu Amor
• 14h – FT beneficiados com 60 pontos
• 15h – FT beneficiados com 40 pontos
• 16h – FT beneficiados com 20 pontos
• 17h – FT adimplentes
10/09 (quarta-feira)
• 15h – Abertura para sócios Corinthians em geral
14/09 (sábado – dia do jogo)
• 11h – Encerramento das vendas
Setores Abertos
• Norte
• Sul
• Leste Superior (Lateral e Central)
• Leste Inferior (Lateral e Central)
• Oeste Superior
• Oeste Inferior (Corner e Lateral)
Valores dos ingressos
- Norte: R$ 30 (inteira) | R$ 20 (Minha Vida)
- Sul: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (Minha Vida)
- Leste Superior Lateral: R$ 40 (inteira) | R$ 25 (Minha Vida) | R$ 23 (Minha História)
- Leste Superior Central: R$ 40 (inteira) | R$ 25 (Minha Vida) | R$ 23 (Minha História)
- Leste Inferior Lateral: R$ 50 (inteira) | R$ 33 (Minha Vida) | R$ 30 (Minha História)
- Leste Inferior Central: R$ 50 (inteira) | R$ 33 (Minha Vida) | R$ 30 (Minha História)
- Oeste Superior: R$ 50 (inteira) | R$ 33 (Minha Vida) | R$ 30 (Minha História) | R$ 30 (Meu Amor)
- Oeste Inferior Corner: R$ 60 (inteira) | R$ 43 (Minha Vida) | R$ 40 (Minha História) | R$ 40 (Meu Amor)
- Oeste Inferior Lateral: R$ 60 (inteira) | R$ 43 (Minha Vida) | R$ 40 (Minha História) | R$ 40 (Meu Amor)
