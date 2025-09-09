Nesta terça-feira (9), o Corinthians iniciou a venda de ingressos para a final do Brasileirão Feminino, contra o Cruzeiro, no próximo domingo (14), às 10h30 (de Brasília). O jogo será na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), com entradas que variam entre R$20 e R$60, dependendo do setor e do plano de sócio.

As entradas podem ser adquiridas exclusivamente online pelo site www.fieltorcedor.com.br, com limite de uma entrada por CPF. Inicialmente, a comercialização será para membros do Fiel Torcedor. Já a venda geral (inclusive setor visitante) será aberta na quarta-feira (10), às 15h.

No primeiro jogo da decisão, Corinthians e Cruzeiro empataram em 2 a 2. Gi Fernandes e Gabi Zanotti marcaram para o Timão, enquanto Marília e Isabela balançaram as redes pelas Cabulosas. Assim, a final segue totalmente aberta: em caso de nova igualdade no placar, o campeão será conhecido nos pênaltis.

Como comprar ingresso para Corinthians x Cruzeiro

Corinthians x Cruzeiro

📍 Neo Química Arena

📅 Sábado, 14 de setembro de 2025

⏰ 10h30

Site para compra: www.fieltorcedor.com.br

📅 Cronograma de Vendas

09/09 (terça-feira)

• 00h – Check-in Minha Cadeira

• 10h – Não pagantes e PCD’s

• 11h – Estacionamento para Minha Cadeira

• 13h – FT beneficiados com 80 pontos + Meu Amor

• 14h – FT beneficiados com 60 pontos

• 15h – FT beneficiados com 40 pontos

• 16h – FT beneficiados com 20 pontos

• 17h – FT adimplentes

10/09 (quarta-feira)

• 15h – Abertura para sócios Corinthians em geral

14/09 (sábado – dia do jogo)

• 11h – Encerramento das vendas

Setores Abertos

• Norte

• Sul

• Leste Superior (Lateral e Central)

• Leste Inferior (Lateral e Central)

• Oeste Superior

• Oeste Inferior (Corner e Lateral)

Valores dos ingressos

Norte: R$ 30 (inteira) | R$ 20 (Minha Vida)

Sul: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (Minha Vida)

Leste Superior Lateral: R$ 40 (inteira) | R$ 25 (Minha Vida) | R$ 23 (Minha História)

Leste Superior Central: R$ 40 (inteira) | R$ 25 (Minha Vida) | R$ 23 (Minha História)

Leste Inferior Lateral: R$ 50 (inteira) | R$ 33 (Minha Vida) | R$ 30 (Minha História)

Leste Inferior Central: R$ 50 (inteira) | R$ 33 (Minha Vida) | R$ 30 (Minha História)

Oeste Superior: R$ 50 (inteira) | R$ 33 (Minha Vida) | R$ 30 (Minha História) | R$ 30 (Meu Amor)

Oeste Inferior Corner: R$ 60 (inteira) | R$ 43 (Minha Vida) | R$ 40 (Minha História) | R$ 40 (Meu Amor)

Oeste Inferior Lateral: R$ 60 (inteira) | R$ 43 (Minha Vida) | R$ 40 (Minha História) | R$ 40 (Meu Amor)