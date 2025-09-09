menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Corinthians abre venda de ingressos para final do Brasileirão Feminino contra o Cruzeiro

Brabas e Cabulosas decidem título neste domingo (14)

Torcida do Corinthians na NeoQuímica Arena na final do Brasileirão Feminino de 2024
imagem cameraTorcida do Corinthians na NeoQuímica Arena na final do Brasileirão Feminino de 2024. (CBF/Divulgação)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 09/09/2025
10:42
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta terça-feira (9), o Corinthians iniciou a venda de ingressos para a final do Brasileirão Feminino, contra o Cruzeiro, no próximo domingo (14), às 10h30 (de Brasília). O jogo será na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), com entradas que variam entre R$20 e R$60, dependendo do setor e do plano de sócio.

continua após a publicidade

Relacionadas

As entradas podem ser adquiridas exclusivamente online pelo site www.fieltorcedor.com.br, com limite de uma entrada por CPF. Inicialmente, a comercialização será para membros do Fiel Torcedor. Já a venda geral (inclusive setor visitante) será aberta na quarta-feira (10), às 15h.

No primeiro jogo da decisão, Corinthians e Cruzeiro empataram em 2 a 2. Gi Fernandes e Gabi Zanotti marcaram para o Timão, enquanto Marília e Isabela balançaram as redes pelas Cabulosas. Assim, a final segue totalmente aberta: em caso de nova igualdade no placar, o campeão será conhecido nos pênaltis.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Como comprar ingresso para Corinthians x Cruzeiro

  • Corinthians x Cruzeiro
  • 📍 Neo Química Arena
  • 📅 Sábado, 14 de setembro de 2025
  • ⏰ 10h30
  • Site para compra: www.fieltorcedor.com.br

📅 Cronograma de Vendas

09/09 (terça-feira)
• 00h – Check-in Minha Cadeira
• 10h – Não pagantes e PCD’s
• 11h – Estacionamento para Minha Cadeira
• 13h – FT beneficiados com 80 pontos + Meu Amor
• 14h – FT beneficiados com 60 pontos
• 15h – FT beneficiados com 40 pontos
• 16h – FT beneficiados com 20 pontos
• 17h – FT adimplentes

10/09 (quarta-feira)
• 15h – Abertura para sócios Corinthians em geral

14/09 (sábado – dia do jogo)
• 11h – Encerramento das vendas

➡️ Corinthians conhece data de estreia na Libertadores Feminina; veja jogos

Setores Abertos
• Norte
• Sul
• Leste Superior (Lateral e Central)
• Leste Inferior (Lateral e Central)
• Oeste Superior
• Oeste Inferior (Corner e Lateral)

continua após a publicidade

Valores dos ingressos

  • Norte: R$ 30 (inteira) | R$ 20 (Minha Vida)
  • Sul: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (Minha Vida)
  • Leste Superior Lateral: R$ 40 (inteira) | R$ 25 (Minha Vida) | R$ 23 (Minha História)
  • Leste Superior Central: R$ 40 (inteira) | R$ 25 (Minha Vida) | R$ 23 (Minha História)
  • Leste Inferior Lateral: R$ 50 (inteira) | R$ 33 (Minha Vida) | R$ 30 (Minha História)
  • Leste Inferior Central: R$ 50 (inteira) | R$ 33 (Minha Vida) | R$ 30 (Minha História)
  • Oeste Superior: R$ 50 (inteira) | R$ 33 (Minha Vida) | R$ 30 (Minha História) | R$ 30 (Meu Amor)
  • Oeste Inferior Corner: R$ 60 (inteira) | R$ 43 (Minha Vida) | R$ 40 (Minha História) | R$ 40 (Meu Amor)
  • Oeste Inferior Lateral: R$ 60 (inteira) | R$ 43 (Minha Vida) | R$ 40 (Minha História) | R$ 40 (Meu Amor)
Cruzeiro e Corinthians se enfrentam na final do Brasileirão Feminino (Foto: Ale Torres/Staff Images Woman/CBF)
Cruzeiro e Corinthians se enfrentam na final do Brasileirão Feminino (Foto: Ale Torres/Staff Images Woman/CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias