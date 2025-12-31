Destaque do Fortaleza, Tainá atrai interesse de clubes do Brasil e do exterior
Atacante de 19 anos também atua pela Seleção Brasileira sub-20
A atacante Tainá, de 19 anos, vive um cenário de indefinição no Fortaleza após o encerramento do projeto de futebol feminino do clube, mas segue muito valorizada no mercado. Com contrato até dezembro de 2026 no Tricolor Paulista, o Lance! apurou que a atleta tem propostas do Brasil e exterior.
Formada no Doce Mel e no Fortaleza, Tainá se destacou especialmente nas categorias de base e também no profissional. Em 2025, somando Sub-20 e equipe principal, foram 19 gols em 19 jogos, números que colocaram a atacante no radar de diversos clubes.
Ela também acumula convocações para a Seleção sub-20, comandanda por Camilla Orlando, e vive a expectativa de participar do Sul-Americano da categoria, que será no início de 2026.
Tainá chama atenção do mercado
Segundo apuração, ao menos cinco equipes do futebol brasileiro e dois clubes europeus já demonstraram interesse na atleta, que atua como ponta esquerda ou segunda atacante. Em outro momento, o Bahia consultou a atleta, mas não fecharam acordo.
De acordo com o staff da atleta, a ideia sempre foi encaminhar Tainá para um novo projeto, cenário que se intensificou com o momento vivido pelo Fortaleza. Ainda segundo o entorno da jogadora, o mercado é favorável: há interesse de cerca de cinco clubes do futebol brasileiro e, ao menos, dois da Europa.
De forma geral, há confiança de que a carreira da atacante seguirá de forma tranquila, com boas opções e continuidade em alto nível.
