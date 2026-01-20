Sport promove mudanças no departamento de futebol feminino

O Sport Recife divulgou nesta terça-feira (20) mudanças no departamento de futebol feminino. A equipe disputará a Série A2 nesta temporada após o rebaixamento em 2025.

continua após a publicidade

O então vice-presidente Rafael Arruda assume o comando do futebol feminino e dos esportes olímpicos amadores, assim como os diretores Paulo Pacífico e Ricardo Portela. Seguem nos cargos o gerente executivo Alessandro Rodrigues e a coordenadora Janira Ricardo.

— O Sport tem uma tradição muito grande no futebol feminino e precisa fazer valer isso neste ano, com muita organização e comprometimento. Isso eu garanto que não vai faltar. Estamos trazendo pessoas sérias, experientes, para termos um planejamento bem feito na busca pelos nossos objetivos, que é lutar para voltar à Série A1, o lugar em que sempre devemos estar — disse Rafael Arruda.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

O gerente Alessandro Rodrigues detalhou os bastidores.

— Temos tido reuniões constantes, realizado viagens, em um alinhamento muito positivo com a diretoria, que tem nos dado todo o suporte tanto para estruturar o departamento quanto para otimizar os fluxos e processos em prol de oferecer o melhor no dia a dia. Estamos com as melhores expectativas para fazer um grande ano — disse ele.

➡️ 'As metas precisam ser à altura do Grêmio', afirma Babi Fonseca durante apresentação