Único time sem vitórias nesta edição do Brasileirão feminino, o Sport está rebaixado para a segunda divisão. Em duelo direto pela permanência na primeira divisão, o time pernambucano perdeu por 1 a 0 para o Juventude, com gol de Jaielly, na tarde deste sábado (7), pela 13ª rodada, e confirmou a queda.

As pernambucanas estão na lanterna da Série A1, com apenas dois pontos somados em 13 partidas. Na competição, o Sport marcou sete vezes e sofreu 30 tentos. O time tem a segunda pior defesa da competição, atrás do 3B da Amazônia, com 44 gols sofridos.

Sport perdeu para o Juventude por 1 a 0 no Brasileirão feminino. (Foto: Sandy James/Sport)

Sport se despede da primeira divisão

Já rebaixado, o Leão da Ilha terá duelos complicados pela frente. Na 14ª rodada, joga contra o Cruzeiro, líder da competição, fora de casa. Na última rodada, enfrenta o Palmeiras na Ilha do Retiro.

Além do Sport, com a pior campanha e já rebaixado, ainda brigam contra o rebaixamento 3B da Amazônia, Real Brasília e Juventude. Nesta edição do Brasileirão, duas equipes caiem, enquanto quatro sobem à primeira divisão.

Na parte de cima da tabela, estão na zona de classificação para o mata-mata: Cruzeiro, Corinthians, São Paulo, Ferroviária, Flamengo, Palmeiras, Bahia e Bragantino. As Cabulosas estão invictas na competição, com 11 vitórias e dois empates até o momento.

Rodada 14

Partida: Cruzeiro x Sport Recife

Cruzeiro x Sport Recife Data: Domingo, 15 de junho de 2025

Domingo, 15 de junho de 2025 Horário: 15h

15h Local: Estádio Gregorão, em Contagem (MG)

Rodada 15

Partida: Sport Recife x Palmeiras

Sport Recife x Palmeiras Data: Quarta-feira, 18 de junho de 2025

Quarta-feira, 18 de junho de 2025 Horário: 15h

15h Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)

