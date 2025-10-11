menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Ferroviária bate Independiente e enfrenta o Corinthians na semifinal da Libertadores

Guerreiras Grenás balançaram as redes com Raquel, Natalia Vendito e Andressa

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 11/10/2025
22:40
Ferroviária avança e encara Corinthians na semifinal da Libertadores Feminina. (Foto: Rafael Zocco / Ferroviária)
Ferroviária avança e encara Corinthians na semifinal da Libertadores Feminina. (Foto: Rafael Zocco / Ferroviária)
Após atraso no início da partida devido a más condições climáticas, a Ferroviária derrotou o Independiente Dragonas por 3 a 0 na noite deste sábado (11), pelas quartas de final da Libertadores Feminina, e garantiu confronto com o Corinthians na semifinal. Os gols da vitória foram anotados por Raquel, Natalia Vendito e Andressa.

Mais cedo, as Brabas eliminaram o Boca Juniors com uma goleada de 4 a 0 e garantiram vaga na próxima fase da Libertadores Feminina.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Ferroviária vence sem dificuldades

A Ferroviária iniciou a partida com intensidade e abriu o placar aos 4 minutos do primeiro tempo. Após escanteio pela direita, a defesa afastou para o meio da área, e Raquel, bem posicionada, finalizou firme, sem chances para a goleira Mary.

O domínio das Guerreiras continuou, e aos 29 minutos, veio o segundo gol. Duda Santos acionou Raquel na direita, que cruzou para trás, encontrando Nat Vendito, que completou livre para o fundo das redes, ampliando a vantagem e encaminhando a vitória da Ferroviária sobre o Independiente Dragonas.

Duda Santos colocou a bola na área em cobrança de falta, e Andressa subiu para cabecear e balançar as redes. O lance foi revisado pelo VAR e o gol confirmado.

➡️ Craque do Corinthians lidera artilharia da Libertadores Feminina; veja ranking

Vendito comemora gol da Ferroviária na Libertadores Feminina. (Foto: Staff Images Woman/ CONMEBOL)
Vendito comemora gol da Ferroviária na Libertadores Feminina. (Foto: Staff Images Woman/ CONMEBOL)

Veja cruzamento até a final da Libertadores Feminina

Com a classificação de Corinthians e Ferroviária para as semifinais da Libertadores Feminina, o confronto entre as duas equipes está confirmado para o dia 14 de outubro.

Do outro lado da chave, ainda estão em aberto os duelos que definirão o adversário na final, envolvendo Colo-Colo, Deportivo Cali, Libertad e São Paulo, que entram em campo neste domingo (12).

A disputa pelo terceiro lugar será realizada no dia 18 de outubro entre os perdedores das semifinais, enquanto a grande final também acontece no mesmo dia, com os vencedores buscando o título da competição.

