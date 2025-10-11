Ferroviária bate Independiente e enfrenta o Corinthians na semifinal da Libertadores
Guerreiras Grenás balançaram as redes com Raquel, Natalia Vendito e Andressa
Após atraso no início da partida devido a más condições climáticas, a Ferroviária derrotou o Independiente Dragonas por 3 a 0 na noite deste sábado (11), pelas quartas de final da Libertadores Feminina, e garantiu confronto com o Corinthians na semifinal. Os gols da vitória foram anotados por Raquel, Natalia Vendito e Andressa.
Mais cedo, as Brabas eliminaram o Boca Juniors com uma goleada de 4 a 0 e garantiram vaga na próxima fase da Libertadores Feminina.
Ferroviária vence sem dificuldades
A Ferroviária iniciou a partida com intensidade e abriu o placar aos 4 minutos do primeiro tempo. Após escanteio pela direita, a defesa afastou para o meio da área, e Raquel, bem posicionada, finalizou firme, sem chances para a goleira Mary.
O domínio das Guerreiras continuou, e aos 29 minutos, veio o segundo gol. Duda Santos acionou Raquel na direita, que cruzou para trás, encontrando Nat Vendito, que completou livre para o fundo das redes, ampliando a vantagem e encaminhando a vitória da Ferroviária sobre o Independiente Dragonas.
Duda Santos colocou a bola na área em cobrança de falta, e Andressa subiu para cabecear e balançar as redes. O lance foi revisado pelo VAR e o gol confirmado.
Com a classificação de Corinthians e Ferroviária para as semifinais da Libertadores Feminina, o confronto entre as duas equipes está confirmado para o dia 14 de outubro.
Do outro lado da chave, ainda estão em aberto os duelos que definirão o adversário na final, envolvendo Colo-Colo, Deportivo Cali, Libertad e São Paulo, que entram em campo neste domingo (12).
A disputa pelo terceiro lugar será realizada no dia 18 de outubro entre os perdedores das semifinais, enquanto a grande final também acontece no mesmo dia, com os vencedores buscando o título da competição.
