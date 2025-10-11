Gabi Zanotti faz hat-trick, Corinthians elimina Boca Juniors e avança na Libertadores
Brabas garantiram vaga nas semifinais neste sábado (11)
O Corinthians deu show e garantiu vaga na semifinal da Libertadores Feminina ao vencer o Boca Juniors (ARG) por 4 a 0 neste sábado (11), em Morón. A tarde foi de Gabi Zanotti, que marcou os três gols da partida e comandou a classificação das Brabas.
Com o resultado, o Timão agora aguarda o vencedor de Ferroviária x Independiente Dragonas (EQU), duelo marcado para as 20h, para conhecer seu adversário na próxima fase.
Corinthians vence Boca sem dificuldades
Primeiro tempo
O Corinthians começou o jogo em ritmo intenso e não demorou para transformar a pressão em gol. Logo aos seis minutos, Zanotti tentou o chapéu em Baccaro, a bola tocou no braço da defensora argentina e, após revisão no VAR, a árbitra marcou pênalti. A camisa 10 e capitã bateu com categoria, no canto direito da goleira, e abriu o placar no estádio Francisco Urbano.
O time paulista manteve o ritmo forte e, aos 12 do primeiro tempo, ampliou. Andressa Alves levantou na área em cobrança de escanteio e Zanotti apareceu bem posicionada para empurrar para o fundo da rede: 2 a 0.
Na etapa final, o domínio corinthiano continuou. Duda Sampaio cobrou falta com precisão e encontrou a cabeça de Zanotti, que completou para o gol, fazendo 3 a 0 Timão antes do intervalo.
Segundo tempo
A segunda etapa começou com duas mudanças de Lucas Piccinato: as entradas de Ariel e Juliete no lugar de Andressa Alves e Tamires. O Boca, precisando do resultado, passou a avançar mais, especialmente com escapadas de Sasaki e chutes de Núñez.
Em grande chance, Ariel avançou pelo lado direito e chuta cruzado, mas a goleira Oliveros evita o quarto gol. Aos 22 minutos, foi a vez de Jhonson ampliar: ela recebe cruzamento de Letícia Monteiro, que completa para o gol. O Timão seguiu dominando até o fim, com possibilidade de ampliar, mas a partida terminou em 4 a 0.
FICHA TÉCNICA - CORINTHIANS 4 X 0 BOCA JUNIORS
- Libertadores Feminina - quartas de final
- Data: sábado, 11 de outubro de 2025
- Horário: 16h
- Local: Estádio Francisco Urbano
- Gols: Gabi Zanotti (6', 12' e 40' 1T) e Jhonson (22' 2T)
- Cartões amarelos: Masagli, Camila Gómez e Sarah Mirr (Boca)
CORINTHIANS: Nicole; Thaís Ferreira, Erika, Mariza, Tamires (Juliete); Day Rodríguez (Ivana Fuso), Duda Sampaio, Gisela Robleda e Andressa Alves (Ariel Godoi); Letícia Monteiro (Thaís Regina) e Gabi Zanotti (Jhonson).
BOCA JUNIORS: Oliveros; Julieta Cruz, Araceli Pereyra (Stábile), Baccaro (Flores), Masagli; Camila Gómez, Sarah Mirr (Priori), Agustina Arias (Ormson) e Lola Ruffini; Núñez e Sasaki.
