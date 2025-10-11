menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Craque do Corinthians lidera artilharia da Libertadores Feminina; veja ranking

Gabi Zanotti é a mais cotada ao prêmio Rainha da América

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 11/10/2025
19:55
Gabi Zanotti comemora gol pela Libertadores Feminina. (Staff Images Woman/CONMEBOL)
imagem cameraGabi Zanotti comemora gol pela Libertadores Feminina. (Staff Images Woman/CONMEBOL)
Gabi Zanotti, do Corinthians, lidera o ranking da artilheiras da Libertadores Feminina 2025. Com o hat-trick marcado sobre o Boca Juniors nas quartas de final, a meio-campista, que tem atuado como atacante, chegou a seis gols.

Na vice-liderança aparece Valencia, atacante do Colo-Colo, com quatro gols, mantendo viva a disputa pelo topo. Logo atrás, Ámbar Torres, do Independiente Dragonas, soma três gols e fecha o pódio.

O Corinthians domina a lista das principais goleadoras, com Ariel Godoi, Letícia Monteiro, Thaís Regina e Jhonson, todas com dois gols cada. A colombiana Viancha, do Santa Fe, também aparece com dois tentos marcados.

A temporada de Zanotti no Corinthians

Atuando mais adiantada no esquema de Lucas Piccinato, Gabi Zanotti vive uma das fases mais artilheiras da carreira. Aos 40 anos, a meio-campista é a principal goleadora do Corinthians na temporada, com 17 gols em 31 partidas, além de duas assistências.

A veterana tem sido decisiva na Libertadores Feminina: marcou seis gols nos últimos quatro jogos, deixando sua marca contra o Independiente Dragonas, na estreia, o Always Ready, na segunda rodada, o Santa Fe, no encerramento da fase de grupos, e fechando com um hat-trick sobre o Boca Juniors nas quartas de final.

Com o desempenho dominante nesta edição, Gabi Zanotti desponta, até o momento, como a principal favorita ao prêmio Rainha da América — troféu que já conquistou em 2024, após liderar o Corinthians rumo ao título da Libertadores Feminina.

Artilharia – Libertadores Feminina 2025

  1. Gabi Zanotti – Corinthians – Meio-campo – 6 gols
  2. Valencia – Colo-Colo – Atacante – 4 gols
  3. Ámbar Torres – Independiente Dragonas – Meio-campo – 3 gols
  4. Ariel Godoi – Corinthians – Atacante – 2 gols
  5. Letícia Monteiro – Corinthians – Meio-campo – 2 gols
  6. Thaís Regina – Corinthians – Zagueira – 2 gols
  7. Jhonson – Corinthians – Atacante – 2 gols
  8. Viancha – Santa Fe – Volante – 2 gols

Jogadoras do Corinthians comemoram gol pela Libertadores Feminina (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
Jogadoras do Corinthians comemoram gol pela Libertadores Feminina (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)

