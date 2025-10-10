A fase de grupos da Libertadores Feminina chegou ao fim na última quinta-feira (09), São Paulo. E Ferroviária e Corinthians são as equipes brasileiras que representam o país na competição. Veja com o Lance! quanto os times do Brasil ainda podem faturar com o torneio.

O Corinthians se classificou em primeiro no Grupo A, a Ferroviária em primeiro do Grupo B, e o São Paulo, por último, avançou na segunda colocação do Grupo C. Lembrando que, devido ao formato da Libertadores Feminina, a competição não possui oitavas e pula direto da fase de grupos às quartas de final. É importante destacar que essa é a edição da competição com a maior premiação até hoje.

Apenas por disputar a competição, todas as equipes receberam US$ 50 mil (R$ 273 mil na cotação atual). Caso uma equipe brasileira avance todas as fases e vença a competição, a premiação total pode chegar a US$ 2,15 milhões (R$ 11,7 milhões).

São Paulo estreia na Libertadores Feminina em outubro. (Miguel Schincariol / São Paulo FC)

Confira a lista de premiação por fase:

Fase de grupos: US$ 50 mil (R$ 250 mil)

Quartas de final: US$ 100 mil (R$ 531 mil)

Terceiro lugar: US$ 350 mil (R$ 1,8 milhão)

Vice-campeão: US$ 750 mil (R$ 3,9 milhões)

Campeão: US$ 2 milhões (R$ 10,6 milhões)

Comparação com o futebol masculino

Apesar do crescimento nas cifras, a premiação da Libertadores Feminina ainda está longe quando comparada à edição masculina do torneio. Enquanto o campeão feminino recebe R$ 10,6 milhões, o campeão da Libertadores masculina vai levar, apenas pelo título, R$ 127 milhões.

Timão em busca do hexa

O grande favorito para levar o título da competição é o Corinthians, atual campeão do torneio com cinco taças.