imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Semifinais da NWSL definem os finalistas neste fim de semana

Marta, Gabi Portilho e outras brasileiras entram em campo

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 15/11/2025
10:18
Luana comemora gol pelo Orlando Pride pelas quartas da NWSL. (Foto: Orlando Pride/Divulgação)
imagem cameraLuana comemora gol pelo Orlando Pride pelas quartas da NWSL. (Foto: Orlando Pride/Divulgação)
Semifinais da NWSL 2025 acontecem neste fim de semana com Washington Spirit x Portland Thorns no sábado, às 14h, abrindo a disputa pela vaga na final. No dia seguinte, será a vez de Orlando Pride e Gotham definirem a outra vaga.

O Spirit joga em casa e tenta controlar o ritmo, enquanto o Thorns busca espaço para impor seu jogo e aproveitar a experiência do elenco em decisões da liga.

No domingo, às 17h, Orlando Pride x Gotham FC definem o outro finalista. Os dois confrontos definem quem seguirá para a decisão da temporada.

NWSL: como foram as quartas

Na sexta-feira (7), o Orlando Pride venceu o OL Reign por 2 a 0, com gols de Haley McCutcheon e da brasileira Luana. Marta atuou e sofreu a penalidade convertida pela conterrânea.

No dia seguinte, o Washington Spirit superou o Racing Louisville nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal, fechando a disputa com triunfo por 3 a 1 nas penalidades.

O Gotham FC, de Gabi Portilho e Bruninha, venceu o Kansas City Current por 2 a 1 e garantiu a classificação. Jaedyn Shaw abriu o placar para o Gotham e Ellie Wheeler deixou tudo igual. Nos acréscimos, Katie Stengel garantiu vaga na fase seguinte.

Já o San Diego Wave, time da atacante Dudinha, foi eliminado pelo Portland Thorns por 1 a 0, com gol de Reilyn Turner.

Jogadoras do Gotham, da NWSL, comemoram gol da estreante Jaedyn Shaw (Foto: Reprodução/Gotham)
Jogadoras do Gotham comemoram gol de Jaedyn Shaw (Foto: Reprodução/Gotham)

