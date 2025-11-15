Semifinais da NWSL definem os finalistas neste fim de semana
Marta, Gabi Portilho e outras brasileiras entram em campo
- Matéria
- Mais Notícias
Semifinais da NWSL 2025 acontecem neste fim de semana com Washington Spirit x Portland Thorns no sábado, às 14h, abrindo a disputa pela vaga na final. No dia seguinte, será a vez de Orlando Pride e Gotham definirem a outra vaga.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Com times de Marta e Gabi Portilho, veja equipes classificadas para as semis da NWSL
Futebol Feminino09/11/2025
- Futebol Feminino
Time de Debinha, Zaneratto e Lorena bate recorde na NWSL
Futebol Feminino21/09/2025
- Futebol Feminino
Atacante da Seleção Feminina é eleita jogadora do mês na NWSL
Futebol Feminino04/09/2025
O Spirit joga em casa e tenta controlar o ritmo, enquanto o Thorns busca espaço para impor seu jogo e aproveitar a experiência do elenco em decisões da liga.
No domingo, às 17h, Orlando Pride x Gotham FC definem o outro finalista. Os dois confrontos definem quem seguirá para a decisão da temporada.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
NWSL: como foram as quartas
Na sexta-feira (7), o Orlando Pride venceu o OL Reign por 2 a 0, com gols de Haley McCutcheon e da brasileira Luana. Marta atuou e sofreu a penalidade convertida pela conterrânea.
No dia seguinte, o Washington Spirit superou o Racing Louisville nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal, fechando a disputa com triunfo por 3 a 1 nas penalidades.
O Gotham FC, de Gabi Portilho e Bruninha, venceu o Kansas City Current por 2 a 1 e garantiu a classificação. Jaedyn Shaw abriu o placar para o Gotham e Ellie Wheeler deixou tudo igual. Nos acréscimos, Katie Stengel garantiu vaga na fase seguinte.
Já o San Diego Wave, time da atacante Dudinha, foi eliminado pelo Portland Thorns por 1 a 0, com gol de Reilyn Turner.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias