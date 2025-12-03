Copinha Feminina: onde assistir, grupos e clubes participantes
Competição tem início nesta terça-feira (2)
A Copinha Feminina 2025 começa com a fase de grupos distribuída em cinco sedes e reúne algumas das principais bases do país. Os jogos serão realizados entre 2 e 20 de dezembro.
No Grupo A (Ceret), Corinthians, Criciúma, Aliança-GO e Flamengo abrem a disputa. O Grupo B (Nicolau Alayon) reúne Ferroviária, Minas Brasília, Centro Olímpico e Internacional. No Canindé, o Grupo C tem São Paulo, Remo, Red Bull Bragantino e América-MG. O Grupo D (Ceret) conta com Palmeiras, UDA-AL, Botafogo e Grêmio, enquanto o Grupo E (Ibrachina) traz Santos, Sport, Fluminense e Vila Nova.
A competição terá transmissão de TV Gazeta, Record News, Rede Vida e do YouTube do Paulistão, onde a maior parte dos jogos estará disponível de forma gratuita.
Veja a tabela da 1ª fase da Copinha Feminina
Grupo A – Pau Brasil – Ceret
- 4/12, 16h: Corinthians x Criciúma (TV Gazeta / YouTube Paulistão)
- 4/12, 20h: Aliança-GO x Flamengo (Record News / YouTube Paulistão)
- 7/12, 17h: Criciúma x Aliança-GO (YouTube Paulistão)
- 7/12, 20h: Corinthians x Flamengo (Record News / YouTube Paulistão)
- 10/12, 17h: Corinthians x Aliança-GO (Record News / YouTube Paulistão
- 10/12, 20h: Flamengo x Criciúma (YouTube Paulistão)
Grupo B – Jequitibá Rosa – Nicolau Alayon
- 3/12, 11h: Ferroviária x Minas Brasília-DF (YouTube Paulistão)
- 3/12, 15h: Centro Olímpico x Internacional (YouTube Paulistão)
- 6/12, 11h: Minas Brasília-DF x Centro Olímpico (YouTube Paulistão)
- 6/12, 15h: Ferroviária x Internacional (YouTube Paulistão)
- 9/12, 11h: Internacional x Minas Brasília-DF (YouTube Paulistão)
- 9/12, 15h: Ferroviária x Centro Olímpico (Rede Vida / YouTube Paulistão)
Grupo C – Ipê Amarelo – Canindé
- 3/12, 17h: São Paulo x Remo (YouTube Paulistão)
- 3/12, 20h: Red Bull Bragantino x América-MG (YouTube Paulistão)
- 6/12, 15h: São Paulo x América-MG (TV Gazeta / YouTube Paulistão)
- 6/12, 18h: Remo x Red Bull Bragantino (YouTube Paulistão)
- 9/12, 15h: América-MG x Remo (YouTube Paulistão)
- 9/12, 18h: São Paulo x Red Bull Bragantino (YouTube Paulistão)
Grupo D – Araucária – Ceret
- 3/12, 15h: Palmeiras x UDA-AL (TV Gazeta / YouTube Paulistão)
- 3/12, 18h: Botafogo x Grêmio (YouTube Paulistão)
- 6/12, 17h: Palmeiras x Grêmio (TV Gazeta / YouTube Paulistão)
- 6/12, 20h: UDA-AL x Botafogo (YouTube Paulistão)
- 9/12, 16h: Palmeiras x Botafogo (TV Gazeta / YouTube Paulistão)
- 9/12, 19h: Grêmio x UDA-AL (YouTube Paulistão)
Grupo E – Embaúba – Ibrachina
- 4/12, 11h: Santos x Sport (YouTube Paulistão)
- 4/12, 15h: Fluminense x Vila Nova (Rede Vida / YouTube Paulistão)
- 7/12, 11h: Santos x Vila Nova (YouTube Paulistão)
- 7/12, 15h: Sport x Fluminense (YouTube Paulistão)
- 10/12, 11h: Vila Nova x Sport (YouTube Paulistão)
- 10/12, 15h: Santos x Fluminense (TV Gazeta / YouTube Paulistão)
