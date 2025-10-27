Após polêmicas, Avaí Kindermann conquista Catarinense Feminino

No último sábado (25), o Avaí/Kindermann venceu o Criciúma nos pênaltis por 4 a 2 e conquistaram o 16º título consecutivo do Campeonato Catarinense Feminino no Estádio Salésio Kindermann, em Caçador (SC).

continua após a publicidade

Depois de empatar por 1 a 1 no jogo de ida, no Heriberto Hülse, as equipes ficaram no 0 a 0 na volta, levando a decisão para as penalidades. Sob pressão, o Avaí mostrou frieza e garantiu mais uma taça para a coleção.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Artilheira do Catarinense deixa o Avaí

A atacante Brendha Patrícia foi a artilheira da competição estadual, com dez gols em oito jogos. A paranaense de 23 anos, natural de Pitangueiras, foi artilheira do Catarinense 2025 e conquistou o tricampeonato estadual (2023, 2024 e 2025), somando 38 gols com a camisa do clube no total.

continua após a publicidade

—Foram dias incríveis, bons e ruins, mas sou feliz por tudo que vivi aqui. Sei que tudo é aprendizado e sou grata por tudo que construí com a equipe—, afirmou a jogadora, após a conquista.

➡️ Amanda Gutierres, do Palmeiras, concorre à melhor do mundo pelo IFFHS

Brendha atuando no Avaí. (Foto: Lua Matias / Avaí F.C.)

Avaí Kindermann vence, mas segue com pendências salariais

A taça veio, mas a festa quase não aconteceu. A decisão chegou a ficar ameaçada depois que as atletas do Avaí/Kindermann ameaçaram não entrar em campo por causa de meses de salários atrasados e denúncias de condições de trabalho consideradas inadequadas.

continua após a publicidade

A diretoria só conseguiu confirmar a presença da equipe na final após negociar com o elenco e quitar dois meses dos valores pendentes. Com o acordo, o grupo decidiu jogar — e respondeu à altura dentro de campo, garantindo mais uma conquista histórica para o clube de Caçador.