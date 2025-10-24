Nations League Feminina: Espanha goleia e Alemanha vence na abertura das semifinais
Jogos de volta serão na próxima semana
A rodada de ida das semifinais da Nations League Feminina foi de domínio das campeãs do mundo. A Espanha não tomou conhecimento da Suécia e goleou por 4 a 0 nesta quinta-feira (24). No outro confronto, a Alemanha superou a França por 1 a 0, em Stuttgart, e abriu vantagem para o duelo de volta.
Como foram as semifinais
No confronto entre Espanha e Suécia, o time da casa mostrou força desde os minutos iniciais. Aos 11 minutos, Alexia Putellas abriu o placar com uma bela cobrança de falta. Mesmo com a saída de Paralluelo lesionada, as espanholas mantiveram o ritmo ofensivo.
Claudia Pina, que entrou no lugar da atacante, ampliou aos 32, após jogada de Ona Batlle. Três minutos depois, Alexia marcou o terceiro após bola na trave. Na etapa final, a Espanha administrou o resultado e ainda fez o quarto, fechando o placar em 4 a 0 e ficando muito próxima da vaga na final.
Em Stuttgart, a Alemanha venceu a França por 1 a 0, com gol de Klara Bühl no segundo tempo. O resultado dá às alemãs a vantagem do empate no jogo de volta, em solo francês. A França, por sua vez, precisará de uma vitória simples para levar a decisão aos pênaltis e seguir sonhando com a final continental.
Próximos jogos
Os confrontos de volta estão marcados para a próxima terça-feira (28): Suécia x Espanha, às 15h, e França x Alemanha, às 17h10 (horário de Brasília).
