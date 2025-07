Ícone do futebol feminino, a volante Formiga, ex-camisa 8 da Seleção Brasileira, relembrou os desafios enfrentados ao longo da carreira, inclusive com a camisa da amarelinha. Em entrevista ao videocast "Andreoli Modo On", ela compartilhou histórias marcantes e batalhas contra o preconceito por ser mulher, negra e lésbica no futebol.

continua após a publicidade

Ao longo da carreira, a atleta defendeu Santos, São Paulo e PSG, entre outras equipes, e conquistou projeção internacional. No total, entrou em campo 368 vezes e marcou 42 gols, se tornando inspiração para uma geração de meio-campistas pela postura aguerrida e também pela técnica apurada.

Foto: (Thais Magalhães/CBF)

Com uma trajetória de 27 anos defendendo o Brasil, Formiga é a única atleta da história, entre homens e mulheres, a disputar sete Copas do Mundo e sete Olimpíadas, conquistando duas medalhas de prata (Atenas 2004 e Pequim 2008). Apesar dos feitos históricos, ela revelou as dificuldades vivenciadas nas décadas em que serviu a Seleção.

continua após a publicidade

— Às vezes, a jogadora reserva precisava entrar com a chuteira da colega titular. Era assim na Seleção Brasileira — contou Formiga. Entre os problemas citados estão o uso de caneleiras feitas de papelão, chuteiras furadas herdadas dos times masculinos, a falta de academias adequadas e o número reduzido de uniformes disponíveis.

➡️ Adversário do São Paulo no Brasileirão feminino contrata técnico campeão da Libertadores

Durante a conversa, Formiga também falou sobre a possibilidade de assumir um cargo na comissão técnica da Seleção, mas deixou claro que não aceitaria uma função apenas simbólica.

continua após a publicidade

— Se for só para botar minha imagem e sair bem na foto, não me serve. Quero ser útil, ajudar de verdade — afirmou.

Questionada sobre a discriminação que enfrentou ao longo da carreira, a ex-volante menciona um comentário preconceituoso de um dirigente. Ao ouvir que “mulher de cabelo curto e sapatão não jogava”, ela raspou a cabeça. “Foi um grito de liberdade. Respeita”, disse a jogadora.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Onde assistir videocast com Formiga