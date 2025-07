A Eurocopa começa nesta quarta-feira (2), reunindo as principais seleções do futebol feminino europeu. Na abertura da competição, a Islândia enfrenta a Finlândia, enquanto a Suíça encara a Noruega — dois confrontos que prometem alto nível competitivo.

Disputada em formato de grupos, a primeira fase vai até o dia 13 de julho. As quartas de final estão marcadas para o dia 16, seguidas pelas semifinais nos dias 22 e 23. A grande decisão acontece em 27 de julho.

Destaque do dia

Ex-treinadora da Seleção Brasileira feminina, Pia Sundhage comanda a Suíça diante da Noruega nesta quarta-feira. A treinadora sueca, campeã do mundo com os Estados Unidos, está no comando da seleção europeia desde 2024.

A sueca esteve no comando da Seleção Brasileira entre 2019 e 2023. No período, disputou a Copa América de 2019, Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, e Copa do Mundo Feminina 2023. Arthur Elias assumiu o posto após a saída da estrangeira.

Confira números de Pia na Seleção:

Jogos: 57

57 Vitórias: 34

34 Empates: 13

13 Derrotas: 10

10 Aproveitamento: 69%

Jogos de hoje de futebol feminino

Eurocopa

Quarta-feira, 2 de julho

• Grupo A: Islândia x Finlândia – 12h (horário de Brasília) - Onde assistir: CazéTV

• Grupo A: Suíça x Noruega – 15h (horário de Brasília) - Onde assistir: CazéTV

Próximos jogos

Eurocopa

Quinta-feira, 3 de julho

• Grupo B: Bélgica x Itália – 12h (horário de Brasília)

• Grupo B: Espanha x Portugal – 15h (horário de Brasília)

Sexta-feira, 4 de julho

• Grupo C: Dinamarca x Suécia – 12h (horário de Brasília)

• Grupo C: Alemanha x Polônia – 15h (horário de Brasília)

Sábado, 5 de julho

• Grupo D: País de Gales x Países Baixos – 12h (horário de Brasília)

• Grupo D: França x Inglaterra – 15h (horário de Brasília)