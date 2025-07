Palmeiras anuncia lateral com passagem pela Seleção feminina

Emilly Assis, de 23 anos, é a nova lateral-esquerda do Palmeiras. A jogadora estava no Madrid CFF, da Espanha, e foi oficializada pelo alviverde na tarde desta terça-feira (1º).

continua após a publicidade

Natural de Indaiatuba, interior de São Paulo, Emilly comemora a volta para o futebol brasileiro após duas temporadas na Europa.

— O que me fez aceitar a proposta do Palmeiras foi o projeto, que cresce a cada ano, e a grandeza da equipe, que está sempre na disputa por títulos e conquistas importantes. Isso me animou e motivou a encarar esse desafio. Minhas expectativas são as melhores: quero ajudar a equipe da melhor forma possível e conquistar metas e títulos com o Verdão — disse a atleta.

➡️ Formiga relembra dificuldades na Seleção feminina e celebra evolução da modalidade

Ao longo da carreira, a defensora jogou no Osasco Audax (2017 e 2018), na Chapecoense (2018), no São Paulo (2019 e 2020), Botafogo (2020 a 2022), Atlético-MG (2023), Red Bull Bragantino (2024) e Madrid CFF (2024 e 2025).

continua após a publicidade

Com experiência nas categorias de base do Brasil, foi convocada pro Arthur Elias para um período de treinos na Seleção principal antes dos Jogos de Paris, em 2024, mas ficou de fora da lista final.

Pela amarelinha, ela conquistou o Sul-Americano Sub-17 de 2018. Em clubes, acumula taças como o Paulista Feminino Sub-17 (2019), o Campeonato Carioca (2020 e 2022) e o Carioca Sub-20 (2022).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Palmeiras de olho nos desafios no Brasileirão e Paulistão

As palestrinas fecharam a primeira fase do Brasileirão na quarta colocação, com 30 pontos. Desta forma, enfrentam o Flamengo nas quartas de final da competição, com jogos de ida e volta e decisão em casa.

Atual campeão, o Palmeiras lidera o Paulistão e mantém invencibilidade de quatro jogos, com um empate e três vitórias.