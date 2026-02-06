A base feminina do Fluminense segue revelando grandes nome e alimentando a Seleção Brasileira. Na estreia do Sul-Americano Sub-20, contra o Equador, Carioca deixou sua marca em um momento importante da partida.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

A atacante, dona da camisa 9 canarinha e tricolor, foi titular ao lado de Adrielly, meio-campista e camisa 10 das Meninas de Xerém. Ambas já estrearam no profissional do Flu e recebem atenção especial do departamento.

O Brasil saiu atrás no placar e foi para o intervalo em desvantagem. Na volta, Dudinha, ex-Fluminense e atualmente na Ferroviária, lançou para Gisele finalizar. Depois da defesa da goleira equatoriana, Carioca aproveitou o rebote e igualou o marcador.

continua após a publicidade

A virada veio com Brendha, do Flamengo, mas o empate do Equador saiu em pênalti convertido por Cazares. Nos minutos finais, Ana Bia fez o terceiro e garantiu a vitória brasileira.

Carioca, do Fluminense, marcou pela Seleção Brasileira no Sul-Americano Feminino Sub-20 (Foto: Staff Images/CBF)

Brasil enfrenta a Bolívia na segunda rodada

Com o resultado, o Brasil fica na segunda colocação do Grupo B, com três pontos, a mesma pontuação do Peru, que estreou com vitória por 2 a 0 diante da Bolívia.

continua após a publicidade

No sábado (7), a Amarelinha encara as bolivianas no Estádio Luis Alfonso Giagni, às 18h (de Brasília), pela segunda rodada da competição. A partida conta com transmissão do Sportv.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

🍀Aposte nos jogos do Fluminense

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.