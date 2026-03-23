A lateral-esquerda Bia Menezes voltou a treinar com o elenco do São Paulo após um longo período de recuperação de lesão no tornozelo direito. A jogadora já participa das atividades com o grupo e inicia a fase final do processo antes de ficar à disposição do treinador Thiago Viana.

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Bia estava afastada desde a Libertadores Feminina, quando sofreu um rompimento ligamentar na sindesmose — região que liga tíbia e fíbula. A atleta passou por cirurgia e seguiu um cronograma de recuperação com foco em fortalecimento e readaptação física.

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Até então em trabalhos controlados, a lateral agora passa a ser integrada aos treinos coletivos, etapa considerada decisiva para o retorno aos jogos, principalmente pelo ganho de ritmo.

Antes da lesão, Bia era presença constante na equipe. Em 2025, disputou 32 partidas, sendo titular em 31, com dois gols e quatro assistências, participando de competições como Brasileirão, Paulista, Copa do Brasil, Supercopa e Libertadores. A jogadora renovou contrato até o fim de 2027, e a tendência é que avance gradualmente até voltar a ser opção para o time, que terá calendário cheio na temporada com Brasileirão, Copa do Brasil e Paulista.

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Próximo jogo do São Paulo

Fluminense e São Paulo se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 20h, pela quarta rodada do Brasileirão Feminino, no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ). O jogo será transmitido pelo Sportv (canal fechado).