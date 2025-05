A goleira Kate Tapia se recupera de um choque em uma adversária na derrota do Palmeiras diante do Cruzeiro, na última quinta-feira (22), pela 12ª rodada do Brasileirão feminino. Apesar do susto, a jogadora não teve lesão, conforme nota divulgada pelo clube.

— Após sofrer um trauma cervical, a goleira Kate Tapia passou a noite em observação no Hospital Nove de Julho, em Alphaville (SP). Os exames realizados não identificaram lesões ou outras alterações, e a atleta teve alta na manhã desta sexta-feira (23). A jogadora segue sob os cuidados do Departamento Médico do clube. — disse o comunicado.

A arqueira palmeirense saiu de ambulância após choque com Clara, do Cruzeiro, nos acréscimos da partida. Kate Tapia substitui a goleira Natascha, diagnosticada com ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho. O clube não divulgou quanto tempo Tapia ficará sob cuidados do departamento médico.

Amanda, terceira goleira das palestrinas, devem assumir o posto. O próximo desafio do Verdão será contra o Real Brasília, fora de casa, no dia 7 de junho. A bola rola no Defelê, às 21h (horário de Brasília), pela 13ª rodada do Brasileirão.

Departamento médico do Palmeiras preocupa

Carmilla Orlando tem uma série de jogadoras sob cuidados. Além de Kate Tapia, outras dez atletas estão em tratamento. Confira lista:

Andressinha e Carla Tays - desconforto muscular Bianca Gomes - cirurgia no quadril esquerdo Brena Carolina, Diany Martins, Giovanna Campiolo e Isadora Amaral - transição física Lais Estevam - dores no joelho esquerdo (aguarda resultados de exames complementares) Natascha - lesão de LCA no joelho esquerdo Victoria Liss - recuperação de LCA no joelho esquerdo

(Foto: Flickr/CBF)

