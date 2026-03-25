O técnico Arthur Elias, da Seleção Brasileira Feminina, é favorável à nova regra da Fifa que exige mais mulheres nas comissões técnicas. A partir de setembro, todas as comissões deverão ter ao menos duas, sendo uma na função de treinadora ou auxiliar técnica.

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Para Arthur Elias, que desde o início da sua trajetória profissional atua como treinador de futebol feminino, a medida significa um avanço.

— É ótima a decisão. Existem decisões que aceleram processos, assim como foi aqui no Brasil quando houve a obrigatoriedade de ter o time feminino e algumas pessoas eram contra. Eu sempre me posicionei a favor, porque infelizmente as coisas precisam dessas decisões para que sejam corrigidas (...) a Fifa trazendo isso faz com que depois que exista esse espaço, haja capacitação ainda maior — iniciou Arthur, citando que a medida deve ter efeito cascata em confederações e federações.

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Arthur Elias no vestiário antes de Paraguai x Brasil. (Foto: Lívia Villas Boas/ CBF)

Seleção Feminina terá nova auxiliar técnica

A Seleção Feminina principal, que tem apenas Rodrigo Iglesias como auxiliar técnico, terá que se adaptar à exigência a partir de setembro deste ano. O treinador disse que ainda não escolheu a profissional, mas vê bons nomes dentro da estrutura da Seleção, como também no mercado.

— Não escolhi ainda minha auxiliar (risos). Vamos escolher a cada Data Fifa, acho que é legal esse espaço para que eu possa conhecer trabalhos e obviamente a gente tem duas, aliás três excelentes, com a chegada da Bia Vaz, excelentes treinadoras nas categorias de base. Então, acho que esse é o caminho, fiquei contente com a decisão e a Seleção vai estar sempre aberta, assim como temos muitas mulheres aqui, mais ou menos meio a meio, não só na parte técnica — disse ele, citando funções no staff ocupadas por mulheres.

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