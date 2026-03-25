Seleção Feminina é convocada para a Fifa Series; veja lista

O técnico Arthur Elias convocou, nesta quarta-feira (25), 26 jogadoras da Seleção Feminina para a disputa da Fifa Series. O torneio será entre 11 e 18 de abril na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

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O anúncio foi na sede da CBF nesta manhã e Cris Gambaré, coordenadora de seleções, destacou as ações de promoção do futebol feminino na cidade, entre elas uma peneira para crianças e adolescentes.

O Brasil estreia diante da Coreia do Sul, em 11 de abril, na sequência, enfrenta a Zâmbia, no dia 14, e fecha diante do Canadá, em 18 de abril. Todos os jogos serão às 21h30 (horário local), 20h30 no horário de Brasília.

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Durante esta Data Fifa, o chefe de delegação será o presidente da Federação de Futebol do Mato Grosso, Diogo Pécora, anfitrião do evento.

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Como foi a convocação de Arthur Elias? Um resumo para @lancenet 🇧🇷 pic.twitter.com/nTVYdvMXIC — Giselly Corrêa (@gisellycorreab_) March 25, 2026

Convocadas da Seleção Feminina

GOLEIRAS: Lorena (Kansas City), Letícia (Corinthians) e Thaís Lima (Benfica)

DEFENSORAS: Isa Haas (América), Mariza (Tigres), Thaís Ferreira (Corinthians), Lauren (Atlético de Madrid), Vitória Calhau (Cruzeiro) e Paloma Maciel (Cruzeiro)

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LATERAIS: Raíssa Bahia (Palmeiras), Yasmim (Real Madrid) e Gi Fernandes (Corinthians)

MEIAS: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride), Ana Vitória (Corinthians), Maiara (Angel City) e Ary Borges (Angel City)

ATACANTES: Marília (Cruzeiro), Ludmila (San Diego Wave), Kerolin (Manchester City), Tainá Maranhão (Palmeiras), Dudinha (San Diego Wave), Jheniffer (Tigres), Gabi Portilho (San Diego Wave), Gio Garbelini (Atlético de Madrid) e Aline Gomes (Pachuca)