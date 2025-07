A Seleção Brasileira feminina concluiu na quarta-feira (9) os treinamentos para a Copa América, que será disputada no Equador a partir de 12 de julho, e embarca para o Equador nesta quinta (10). A equipe comandada por Arthur Elias estreia no dia 13, às 21h (de Brasília), diante da Venezuela, em Quito.

Mesmo com a altitude de 2.850 metros da capital equatoriana, a comissão técnica optou por manter a preparação na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), e viajar para o Equador apenas três dias antes do início da competição.

Como foi a preparação

Entre 16 e 18 de junho, jogadoras como Tarciane, Antônia, Yasmim e Ana Vitória se apresentaram para atividades extras voltadas a recuperar o ritmo de jogo, especialmente para quem já havia encerrado a temporada pelos clubes. Atletas das categorias de base também integraram os primeiros treinos.

Com a chegada das demais convocadas, os trabalhos evoluíram para uma ênfase tática, com foco nas transições defensivas e ofensivas, visando o amistoso preparatório contra a França.

No dia 27 de junho, o Brasil foi derrotado pelas francesas por 3 a 2, de virada, em Grenoble. Luany e Kerolin marcaram para a Seleção, enquanto Geyoro (duas vezes) e Katoto garantiram o triunfo das anfitriãs.

Após o amistoso, Arthur Elias precisou fazer uma mudança no grupo: Ana Vitória foi cortada devido a uma lesão na coxa direita, e Yaya, do Corinthians, foi chamada para a vaga.

Seleção feminina durante treino na Granja Comary. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

Últimos ajustes na Granja

O elenco se reapresentou em 3 de julho na Granja Comary para a última etapa de preparação. Além das 23 convocadas para a Copa América, outras sete atletas — entre profissionais e jogadoras de base — foram integradas aos treinos.

Os seis dias de atividades incluíram trabalhos físicos, técnicos e táticos. Conhecido pelo perfil detalhista, Arthur chegou a interromper coletivos para ajustar o posicionamento e orientar jogadas. A rotina também teve momentos de descontração e integração, como uma festa junina e a comemoração do aniversário de Dudinha no restaurante do alojamento.

No treino aberto à imprensa na terça-feira (8), a Seleção realizou atividades em campo reduzido, finalizações e um coletivo. Houve ainda cobranças de pênaltis e faltas ao final da sessão. Na ocasião, Dudinha não participou das atividades em campo por questões burocráticas ligadas ao passaporte.

Agenda da Seleção Brasileira na Copa América

Atual campeã, a Seleção está no Grupo B, ao lado de Bolívia, Colômbia, Paraguai e Venezuela. Na primeira fase, as equipes se enfrentam em turno único, com os dois melhores colocados avançando para as semifinais.

Datas e horários dos jogos da Seleção feminina: