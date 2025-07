Arthur Elias e Duda Sampaio falam sobre Copa do Brasil feminina

Por ser realizado na Granja Comary, onde a Seleção Feminina encerra os preparativos para as disputas da Copa América, o sorteio da Copa do Brasil feminina contou com algumas presenças ilustres. Dentre elas, a do técnico Arthur Elias, que tem uma relação antiga com a competição.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No comando do Corinthians, o treinador do Brasil foi o último campeão da Copa do Brasil antes de ser interrompida, em 2016. Chamado ao palco do evento, Arthur Elias relembrou a conquista pelo time paulista e também explicou a importância do retorno da competição ao calendário brasileiro do futebol feminino.

— Foi especial. Momento em que a gente estava no início do projeto, Corinthians em parceria com o Audax, e é uma competição muito legal de jogar. Você enfrentar adversários que você não enfrentava no Campeonato Brasileiro, por exemplo. É uma competição que pega o Brasil inteiro e leva o futebol de mulheres, inspira meninas, em regiões que não estão tão acostumadas a receberem jogos de Série A1. Foi muito especial (a conquista). Uma trajetória muito difícil nossa lá em 2016, que a gente sabe que outras grandes equipes fizeram história no futebol feminino: o Santos, naquela geração, o São José, Ferroviária, todo mundo que ganhou valorizou muito, e os clubes que não ganharam, a gente sabe que alimentou, botou uma sementinha lá, em cada região do país, para que essas meninas se tornassem - algumas delas que estão aqui na Seleção - foram vistas em uma competição como a Copa do Brasil.

continua após a publicidade

— Vira estratégico, porque são mais jogos para a gente observar, mais atletas, que não estão tendo tanta visibilidade. Mas é claro que, para a Seleção principal, elas vão ter o processo delas até chegar aqui. O que eu acho que ajuda muito é o legado da Copa (do Mundo) que a gente quer: desenvolvimento do futebol feminino desde cedo, de estrutura em todas as regiões do país. Isso é o principal. E a Copa do Brasil alimenta os outros clubes e traz jogadoras jovens, assim como os campeonatos de base, para desafios maiores, que é sempre importante para acelerar o processo. Então, fico muito feliz porque a Copa não é só a gente ganhar dentro de campo.

Confrontos após sorteio da Copa do Brasil feminina (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

"Estar no Corinthians não dá para escolher adversário", dispara Duda Sampaio

Antes do sorteio, o Lance! conversou com algumas atletas sobre Copa América e também Copa do Brasil. Uma delas foi a meio-campista Duda Sampaio, que atualmente defende o Corinthians. Questionada sobre qual clube gostaria de 'fugir' na 3ª fase do torneio, a jogadora da Seleção disparou que o time não escolhe rival, pois tem que estar pronto para todos os desafios.

continua após a publicidade

— Estar no Corinthians não dá para escolher adversário. Quem vier, a gente tem que mostrar nossa força, fazer um grande jogo e, claro, conseguir a classificação.

Duda Sampaio também falou sobre a expectativa para a reta final da temporada. Além da Copa do Brasil, o Corinthians também disputa o Paulista, Copa do Brasil e, em breve, a Libertadores, que está prevista para ser disputada entre 2 e 18 de outubro na Argentina.

— A expectativa é sempre em títulos. A gente sabe da importância e da dificuldade que tem sido o Campeonato Brasileiro, tanto o Paulista também, e voltando agora também a gente sabe que vai ser um período de muitos jogos, Copa do Brasil começando no mata-mata, masque a gente precisa ter essa noção, as atletas, principalmente, ter essa responsabilidade para defender o Corinthians e a gente chegar lá nos mata-matas com a força total que precisa para conquistar títulos.