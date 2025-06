A Seleção Brasileira Feminina divulgou, nesta sexta-feira (13), uma período extra de treinamentos para o amistoso contra a França, no dia 27 de junho, em Grenoble. Antes do encontro com o grupo completo, em 3 de julho, cinco jogadoras iniciarão a preparação na Granja Comary, ao lado de atletas das categorias de base.

Jogadoras como Tarciane, Antônia, Yasmim, Ana Vitória e outras estarão nas atividades, que acontecem entre os dias 16 e 18 de junho. A prioridade é dar ritmo de jogo àquelas que já encerraram a temporada pelos clubes, conforme explica o preparador físico da Seleção Brasileira, Marcelo Rossetti.

— Essa convocação mais curta tem o objetivo de auxiliar as atletas relacionadas para a Copa América e que atuam nos clubes que já terminaram a temporada e estão de férias. Estes três dias serão o início da preparação delas para evoluirmos até a estreia contra a Venezuela, no dia 13 de julho — destacou o profissional.

Lista de atletas da Seleção Brasileira na Granja Comary

A Seleção Brasileira Feminina terá cinco atletas convocadas por Arthur Elias e outras onze da base nesta preparação no Rio de Janeiro. Entre as goleiras, estão Ana Morganti, do Corinthians, e Josi Bencke, do Grêmio.

Nas defensoras, a lista conta com Antônia, do Real Madrid (ESP), Tarciane, do Lyon (FRA), Yasmim, também do Real Madrid (ESP), Allyne Vithorya, do Grêmio, e Sofia Chaves, do Flamengo.

Para o meio-campo, participam das atividades Ana Vitória, do Atlético de Madrid (ESP), Débora, do Botafogo, Emilly, do Flamengo, Evelin Bonifácio, do Santos, Kaylane, do Flamengo, e Manu Olivan, do Corinthians.

Já entre as atacantes estão Kerolin, do Manchester City (ING), Leane, do Flamengo, e Tailane, do Botafogo.

Agenda da Seleção feminina

O próximo desafio do Brasil será diante da França, em 27 de junho, às 16h10, no Estádio dos Alpes, em Grenoble, na França.

O Brasil se apresenta no dia 3 de julho para treinamentos na Granja Comary, no Rio de Janeiro, com chegada em Quito marcada para o dia 11, dois dias antes da estreia.