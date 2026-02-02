Seleção Feminina confirma amistosos com Costa Rica, Venezuela e México
A Seleção Brasileira Feminina inicia a temporada com amistosos na América
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta segunda-feira (2) que a Seleção Brasileira Feminina disputará três amistosos na próxima Data Fifa, contra Costa Rica, Venezuela e México, conforme antecipado pelo Lance!. Os compromissos serão realizados entre o fim de fevereiro e o início de março.
O primeiro desafio será diante da Costa Rica, no dia 27 de fevereiro, às 19h, no Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela. Donas da casa, as costarriquenhas chegam como um dos principais nomes da Concacaf: na edição de 2022 do torneio continental, avançaram até a semifinal e só foram eliminadas pelos Estados Unidos, que ficaram com o título.
Na sequência, a Amarelinha enfrenta a Venezuela no dia 4 de março, às 15h, em duelo marcado para o Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca. As venezuelanas ocupam atualmente a 42ª colocação do ranking da FIFA e foram adversárias do Brasil na estreia da campanha vitoriosa da Copa América Feminina de 2025, quando a equipe comandada por Arthur Elias venceu por 2 a 0.
Fechando a primeira Data FIFA de 2026, o Brasil encara o México no dia 7 de março, às 17h, no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México. Atual campeão pan-americano, o México é um velho conhecido da Seleção: em março de 2024, as brasileiras venceram as mexicanas por 3 a 0 e garantiram vaga na final da Copa Ouro.
Além desses amistosos, a Seleção Brasileira Feminina já tem outros compromissos confirmados em 2026. Em abril, a equipe participa do FIFA Series, com jogos contra Canadá, Zâmbia e Coreia do Sul, ainda com local a ser definido.
Agenda da Seleção Brasileira Feminina
Brasil x Costa Rica
- Data: 27 de fevereiro
- Horário: 19h
- Local: Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela
Brasil x Venezuela
- Data: 4 de março
- Horário: 15h
- Local: Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, em Toluca
Brasil x México
- Data: 7 de março
- Horário: 17h
- Local: Estádio Ciudad de los Deportes, Cidade do México
