O goleiro Hugo Souza fez questão de destacar o desempenho do time feminino do Corinthians após a final da Copa dos Campeões Feminina. Campeão da Supercopa Rei com a equipe masculina neste domingo (1º), ele exaltou a trajetória das Brabas, que ficaram com o vice-campeonato do torneio mundial, ao ser questionado por Mariana Spinelli, repórter da GE TV.

— Parabenizar elas, pelo que elas fazem pelo clube, é incrível. A quantidade de títulos que elas ganham, um atrás do outro, elas são incríveis — afirmou Hugo, ao reconhecer a hegemonia e a regularidade do futebol feminino corinthiano nos últimos anos. Ele também elogiou a goleira Lelê.

O goleiro também destacou que acompanha a modalidade e não poupou elogios ao nível apresentado pela equipe.

— Eu acompanho um pouco do futebol delas, é o melhor time — completou.

Para Hugo Souza, a campanha no torneio internacional é motivo de orgulho para a torcida alvinegra, mesmo sem o título. O jogador ainda demonstrou confiança em novas conquistas no futuro próximo.

— Espero que o torcedor esteja orgulhoso, mas elas com certeza vão estar lá de novo — finalizou Hugo.

Corinthians luta até o fim por título mundial

O Arsenal saiu na frente com Smith, mas o Corinthians respondeu ainda no tempo normal com Gabi Zanotti. Na etapa final, Lotte Wubben-Moy recolocou as inglesas em vantagem, antes de Vic Albuquerque, em cobrança de pênalti, empatar novamente e levar a decisão para a prorrogação. No tempo extra, Foord aproveitou chance e marcou o gol que garantiu o título às inglesas.

Apesar da derrota, a atuação corintiana foi amplamente valorizada nas arquibancadas e nas redes sociais. A equipe brasileira disputou o jogo em alto nível, foi competitiva até o último lance e confirmou sua força em um torneio que reuniu potências do futebol feminino mundial.

Com o resultado, o Arsenal encerra a competição como o melhor time do mundo em 2026. O Corinthians termina com a segunda colocação, enquanto o Gotham completa o pódio, e o ASFAR termina em quarto.