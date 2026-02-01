Após título da Supercopa Rei, Hugo Souza elogia Brabas: 'É o melhor time'
Goleiro do time masculino destacou a sequência de títulos do clube
- Matéria
- Mais Notícias
O goleiro Hugo Souza fez questão de destacar o desempenho do time feminino do Corinthians após a final da Copa dos Campeões Feminina. Campeão da Supercopa Rei com a equipe masculina neste domingo (1º), ele exaltou a trajetória das Brabas, que ficaram com o vice-campeonato do torneio mundial, ao ser questionado por Mariana Spinelli, repórter da GE TV.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Corinthians perde para o Arsenal e fica com vice da Copa dos Campeões Feminina
Futebol Feminino01/02/2026
- Futebol Feminino
Gotham atropela ASFAR e fica com terceiro lugar da Copa dos Campeões Feminina
Futebol Feminino01/02/2026
- Futebol Feminino
Um feito que apenas o tempo vai dimensionar: Corinthians está na final da Copa dos Campeões
Futebol Feminino28/01/2026
— Parabenizar elas, pelo que elas fazem pelo clube, é incrível. A quantidade de títulos que elas ganham, um atrás do outro, elas são incríveis — afirmou Hugo, ao reconhecer a hegemonia e a regularidade do futebol feminino corinthiano nos últimos anos. Ele também elogiou a goleira Lelê.
O goleiro também destacou que acompanha a modalidade e não poupou elogios ao nível apresentado pela equipe.
— Eu acompanho um pouco do futebol delas, é o melhor time — completou.
Para Hugo Souza, a campanha no torneio internacional é motivo de orgulho para a torcida alvinegra, mesmo sem o título. O jogador ainda demonstrou confiança em novas conquistas no futuro próximo.
— Espero que o torcedor esteja orgulhoso, mas elas com certeza vão estar lá de novo — finalizou Hugo.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Corinthians luta até o fim por título mundial
O Arsenal saiu na frente com Smith, mas o Corinthians respondeu ainda no tempo normal com Gabi Zanotti. Na etapa final, Lotte Wubben-Moy recolocou as inglesas em vantagem, antes de Vic Albuquerque, em cobrança de pênalti, empatar novamente e levar a decisão para a prorrogação. No tempo extra, Foord aproveitou chance e marcou o gol que garantiu o título às inglesas.
➡️ Corinthians perde para o Arsenal e fica com vice da Copa dos Campeões Feminina
Apesar da derrota, a atuação corintiana foi amplamente valorizada nas arquibancadas e nas redes sociais. A equipe brasileira disputou o jogo em alto nível, foi competitiva até o último lance e confirmou sua força em um torneio que reuniu potências do futebol feminino mundial.
Com o resultado, o Arsenal encerra a competição como o melhor time do mundo em 2026. O Corinthians termina com a segunda colocação, enquanto o Gotham completa o pódio, e o ASFAR termina em quarto.
- Matéria
- Mais Notícias