Futebol Feminino

Após título da Supercopa Rei, Hugo Souza elogia Brabas: 'É o melhor time'

Goleiro do time masculino destacou a sequência de títulos do clube

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 01/02/2026
19:30
Atualizado há 7 minutos
Hugo Souza terminou o ano em alta pelo Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)
imagem cameraHugo Souza terminou o ano em alta pelo Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)
  Matéria
  Mais Notícias

O goleiro Hugo Souza fez questão de destacar o desempenho do time feminino do Corinthians após a final da Copa dos Campeões Feminina. Campeão da Supercopa Rei com a equipe masculina neste domingo (1º), ele exaltou a trajetória das Brabas, que ficaram com o vice-campeonato do torneio mundial, ao ser questionado por Mariana Spinelli, repórter da GE TV.

— Parabenizar elas, pelo que elas fazem pelo clube, é incrível. A quantidade de títulos que elas ganham, um atrás do outro, elas são incríveis — afirmou Hugo, ao reconhecer a hegemonia e a regularidade do futebol feminino corinthiano nos últimos anos. Ele também elogiou a goleira Lelê.

O goleiro também destacou que acompanha a modalidade e não poupou elogios ao nível apresentado pela equipe.

— Eu acompanho um pouco do futebol delas, é o melhor time — completou.

Para Hugo Souza, a campanha no torneio internacional é motivo de orgulho para a torcida alvinegra, mesmo sem o título. O jogador ainda demonstrou confiança em novas conquistas no futuro próximo.

— Espero que o torcedor esteja orgulhoso, mas elas com certeza vão estar lá de novo — finalizou Hugo.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Corinthians luta até o fim por título mundial

O Arsenal saiu na frente com Smith, mas o Corinthians respondeu ainda no tempo normal com Gabi Zanotti. Na etapa final, Lotte Wubben-Moy recolocou as inglesas em vantagem, antes de Vic Albuquerque, em cobrança de pênalti, empatar novamente e levar a decisão para a prorrogação. No tempo extra, Foord aproveitou chance e marcou o gol que garantiu o título às inglesas.

➡️ Corinthians perde para o Arsenal e fica com vice da Copa dos Campeões Feminina

Apesar da derrota, a atuação corintiana foi amplamente valorizada nas arquibancadas e nas redes sociais. A equipe brasileira disputou o jogo em alto nível, foi competitiva até o último lance e confirmou sua força em um torneio que reuniu potências do futebol feminino mundial.

Com o resultado, o Arsenal encerra a competição como o melhor time do mundo em 2026. O Corinthians termina com a segunda colocação, enquanto o Gotham completa o pódio, e o ASFAR termina em quarto.

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 01: Gabi Zanotti of SC Corinthians celebrates scoring her team's first goal with teammate Belen Aquino during the FIFA Women's Champions Cup 2026 Final match between Arsenal Women FC and SC Corinthians at Arsenal Stadium on February 01, 2026 in London, England. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)
