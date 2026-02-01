Torcida do Corinthians exalta campanha das Brabas no Mundial: 'Orgulho'

O Corinthians foi superado pelo Arsenal por 3 a 2 neste domingo (1º), no Emirates Stadium, em Londres, e é o segundo melhor time feminino do mundo.

Em uma final intensa do início ao fim, decidida apenas na prorrogação, as Brabas mostraram poder de reação e deixaram o gramado reconhecidas pela própria torcida, que classificou a campanha como motivo de orgulho.

Acabou gente

Mas foi um jogo incrível



Orgulho delas pq dentro das limitações táticas e técnicas de algumas peças específicas fizeram tudo que podiam diante de um adversário muito forte



Não sou de romantizar derrota mas é isso gente

Orgulho delas — Central Day Rodriguez 🦅 (@MagzinhaSalazar) February 1, 2026

Baita orgulho das Brabas! 🖤🦅 — Piu Esportes (@piuesportes) February 1, 2026

Hoje elas mostraram para o mundo que enfrentam qualquer equipe. Se não tivessem errado tanto, poderiam ter saído com o título. Não veio, bola pra frente.

Muito orgulho de vocês, vocês nos representam. Bora que é só o começo de 2026! https://t.co/lS7a0XyXcP — Dirso Ament (@dirsoament) February 1, 2026

Vamos aos fatos.



O Arsenal tá no meio da temporada, esse foi o segundo jogo do Corinthians no ano;

O Corinthians não tinha favoritismo nenhum, e levou o jogo pra prorrogação;

O Corinthians buscou o resultado duas vezes contra o atual campeão da UCL.



O Corinthians foi GIGANTE. — Jurídico Agustina Barroso 2️⃣ (@crol_key) February 1, 2026

Cara, era muito difícil, o Arsenal realmente é muito bom time mas nada a reclamar hoje não, mesmo sem o título o que as Brabas fizeram hoje foi histórico, enfrentantaram uma das melhores se nao a melhor equipe do mundo, no cenario mais adverso e competiu, lutou. — Gabriel (@Gabrielfut1977) February 1, 2026

Arsenal vence Corinthians na prorrogação em jogo intenso

O Arsenal saiu na frente com Smith, mas o Corinthians respondeu ainda no tempo normal com Gabi Zanotti. Na etapa final, Lotte Wubben-Moy recolocou as inglesas em vantagem, antes de Vic Albuquerque, em cobrança de pênalti, empatar novamente e levar a decisão para a prorrogação. No tempo extra, Foord aproveitou contra-ataque e marcou o gol que garantiu o título às inglesas.

Apesar da derrota, a atuação corintiana foi amplamente valorizada nas arquibancadas e nas redes sociais. A equipe brasileira disputou o jogo em alto nível, foi competitiva até o último lance e confirmou sua força em um torneio que reuniu as principais potências do futebol feminino mundial.

Com o resultado, o Arsenal encerra a competição como o melhor time do mundo em 2026. O Corinthians termina com a segunda colocação, enquanto o Gotham completa o pódio, e o ASFAR termina em quarto.

