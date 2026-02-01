menu hamburguer
Futebol Feminino

Torcida do Corinthians exalta campanha das Brabas no Mundial: 'Orgulho'

Jogo terminou em 3 a 2 com gol na prorrogação e enredo dramático

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 01/02/2026
18:45
LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 01: Gisela Robledo and Tamires of SC Corinthians celebrate after being rewarded a penalty during the FIFA Women's Champions Cup 2026 Final match between Arsenal Women FC and SC Corinthians at Arsenal Stadium on February 01, 2026 in London, England. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)
imagem cameraGisela Robledo e Tamires durante Corinthians x Arsenal. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)
  • Matéria
  

O Corinthians foi superado pelo Arsenal  por 3 a 2 neste domingo (1º), no Emirates Stadium, em Londres, e é o segundo melhor time feminino do mundo.

Em uma final intensa do início ao fim, decidida apenas na prorrogação, as Brabas mostraram poder de reação e deixaram o gramado reconhecidas pela própria torcida, que classificou a campanha como motivo de orgulho.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Arsenal vence Corinthians na prorrogação em jogo intenso

O Arsenal saiu na frente com Smith, mas o Corinthians respondeu ainda no tempo normal com Gabi Zanotti. Na etapa final, Lotte Wubben-Moy recolocou as inglesas em vantagem, antes de Vic Albuquerque, em cobrança de pênalti, empatar novamente e levar a decisão para a prorrogação. No tempo extra, Foord aproveitou contra-ataque e marcou o gol que garantiu o título às inglesas.

➡️ Corinthians perde para o Arsenal e fica com vice da Copa dos Campeões Feminina

Apesar da derrota, a atuação corintiana foi amplamente valorizada nas arquibancadas e nas redes sociais. A equipe brasileira disputou o jogo em alto nível, foi competitiva até o último lance e confirmou sua força em um torneio que reuniu as principais potências do futebol feminino mundial.

Com o resultado, o Arsenal encerra a competição como o melhor time do mundo em 2026. O Corinthians termina com a segunda colocação, enquanto o Gotham completa o pódio, e o ASFAR termina em quarto.

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 01: Players of SC Corinthians pose for a team photograph prior to the FIFA Women's Champions Cup 2026 Final match between Arsenal Women FC and SC Corinthians at Arsenal Stadium on February 01, 2026 in London, England. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)
