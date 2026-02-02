menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Em dia de duas finais, torcedores do Corinthians dividem as atenções

Torcedores tiveram que acompanhar dois jogos ao mesmo tempo

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 02/02/2026
09:00
Torcida do Corinthians comemora título (Foto: Wanderson Oliveira/PXIMAGES / Gazeta Press)
imagem cameraTorcida do Corinthians comemora título da Copa do Brasil na Neo Química Arena (Foto: Wanderson Oliveira/PXIMAGES / Gazeta Press)
  • Matéria
  • Matéria

O torcedor corintiano viveu um dia atípico neste domingo (1°), podendo ver seu time em duas finais. Às 15h, a bola rolou para Arsenal x Corinthians, na final do primeiro Mundial de Clubes Feminino. Uma hora depois, a equipe masculina do Timão também entrou em campo para a decisão da Super Copa Rei, contra o Flamengo. No entanto, um detalhe chamou atenção.

➡️ Corinthians perde para o Arsenal e fica com vice da Copa dos Campeões Feminina

Enquanto a bola rolava para Flamengo e Corinthians, a Cazé TV, que transmitia a final do Mundial de Clubes Feminino, registrou 500 mil telespectadores simultâneos, número significativo que bateu de frente com a audiência da grande decisão da Super Copa Rei. O fato de uma partida ser transmitida no Youtube, enquanto a outra foi televisionada, possibilitou que muitas pessoas acompanhassem duas telas ao mesmo tempo.

Torcida do Corinthians &#8211; Sul-Americana (2)
Torcida do Corinthians (Foto: Fábio Lázaro/Lance!)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Final emocionante

A final do primeiro Mundial de Clubes Feminino foi eletrizante. No primeiro tempo, o Arsenal abriu o placar aos 15 minutos. No entanto, resposta corintiana não demorou, as brabas empataram 5 minutos depois, aos 20 da primeira etapa.

No segundo tempo, a equipe inglesa marcou cedo, outra vez, balançando as redes nos primeiros minutos do jogo. Mas, mesmo atrás no placar, o Corinthians não se entregou. No último lance do jogo, a arbitragem viu um pênalti, após um toque de mão na bola por parte de uma zagueira do Arsenal. Vic Albuquerque converteu e recolocou o Timão nos trilhos.

No primeiro tempo da prorrogação, o Arsenal voltou a sair na frente, depois de um erro corintiano que aconteceu no meio campo. No final, o Corinthians foi superado pelo placar de 3 a 2.

Super-bi-campeão

Se o futebol feminino não deu nenhum troféu novo à vasta galeria do Timão, o futebol masculino rendeu uma Super Copa Rei ao Corinthians. Superando o Flamengo por 2 a 0, com gols de Gabriel Paulista e Yuri Alberto, o Alvinegro se sagrou bi-campeão da Super Copa. No entanto, esta foi a primeira vez que a equipe venceu a Super Copa Rei, que passou a ter este nome depois da morte de Pelé.

