Em dia de duas finais, torcedores do Corinthians dividem as atenções

O torcedor corintiano viveu um dia atípico neste domingo (1°), podendo ver seu time em duas finais. Às 15h, a bola rolou para Arsenal x Corinthians, na final do primeiro Mundial de Clubes Feminino. Uma hora depois, a equipe masculina do Timão também entrou em campo para a decisão da Super Copa Rei, contra o Flamengo. No entanto, um detalhe chamou atenção.

Enquanto a bola rolava para Flamengo e Corinthians, a Cazé TV, que transmitia a final do Mundial de Clubes Feminino, registrou 500 mil telespectadores simultâneos, número significativo que bateu de frente com a audiência da grande decisão da Super Copa Rei. O fato de uma partida ser transmitida no Youtube, enquanto a outra foi televisionada, possibilitou que muitas pessoas acompanhassem duas telas ao mesmo tempo.

Final emocionante

A final do primeiro Mundial de Clubes Feminino foi eletrizante. No primeiro tempo, o Arsenal abriu o placar aos 15 minutos. No entanto, resposta corintiana não demorou, as brabas empataram 5 minutos depois, aos 20 da primeira etapa.

No segundo tempo, a equipe inglesa marcou cedo, outra vez, balançando as redes nos primeiros minutos do jogo. Mas, mesmo atrás no placar, o Corinthians não se entregou. No último lance do jogo, a arbitragem viu um pênalti, após um toque de mão na bola por parte de uma zagueira do Arsenal. Vic Albuquerque converteu e recolocou o Timão nos trilhos.

No primeiro tempo da prorrogação, o Arsenal voltou a sair na frente, depois de um erro corintiano que aconteceu no meio campo. No final, o Corinthians foi superado pelo placar de 3 a 2.

Super-bi-campeão

Se o futebol feminino não deu nenhum troféu novo à vasta galeria do Timão, o futebol masculino rendeu uma Super Copa Rei ao Corinthians. Superando o Flamengo por 2 a 0, com gols de Gabriel Paulista e Yuri Alberto, o Alvinegro se sagrou bi-campeão da Super Copa. No entanto, esta foi a primeira vez que a equipe venceu a Super Copa Rei, que passou a ter este nome depois da morte de Pelé.