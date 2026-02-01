menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Gabriel Martinelli acompanha final entre Corinthians e Arsenal no Emirates Stadium

Jogador tem passagem pelo Corinthians e atua pelo Arsenal

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 01/02/2026
15:54
Gabriel Martinelli
imagem cameraGabriel Martinelli, brasileiro que atua no Arsenal. Foto: (Rafael Ribeiro/CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A final da Copa dos Campeões Feminina reuniu um personagem especial no Emirates Stadium. Gabriel Martinelli, atacante do Arsenal e revelado no futebol brasileiro, acompanhou Corinthians e Arsenal, pela Copa dos Campeões Feminina, neste domingo (1º) e acabou flagrado pela transmissão oficial da partida.

continua após a publicidade

Relacionadas

Declaradamente corinthiano, Martinelli tem ligação direta com o Timão desde a infância. O atacante viveu no Parque São Jorge dos 6 aos 13 anos, período em que passou pelas categorias de base do clube e construiu uma relação que costuma definir como sua "segunda casa". Mesmo consolidado no futebol europeu, o jogador já manifestou publicamente o desejo de atuar pelo Corinthians no futuro.

Atualmente com 24 anos, Martinelli é um dos principais nomes do Arsenal masculino, com 11 gols em 31 jogos na temporada 2025/26, além de presença na Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

+ Aposte na vitória das Brabas!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Gotham, com gol decisivo de Gabi Zanotti, o Corinthians enfrenta o Arsenal na Copa dos Campeões Feminina, neste domingo (1º), a partir das 15h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres.

continua após a publicidade
Gabriel Martinelli no Emirates Stadium acompanhando Corinthians e Arsenal no Mundial Feminino. (Foto: reprodução/Cazé TV via Dorso Ament, no X)
Gabriel Martinelli no Emirates Stadium acompanhando Corinthians e Arsenal no Mundial Feminino. (Foto: reprodução/Cazé TV via Dorso Ament, no X)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias