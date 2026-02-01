Gabriel Martinelli acompanha final entre Corinthians e Arsenal no Emirates Stadium
Jogador tem passagem pelo Corinthians e atua pelo Arsenal
A final da Copa dos Campeões Feminina reuniu um personagem especial no Emirates Stadium. Gabriel Martinelli, atacante do Arsenal e revelado no futebol brasileiro, acompanhou Corinthians e Arsenal, pela Copa dos Campeões Feminina, neste domingo (1º) e acabou flagrado pela transmissão oficial da partida.
Declaradamente corinthiano, Martinelli tem ligação direta com o Timão desde a infância. O atacante viveu no Parque São Jorge dos 6 aos 13 anos, período em que passou pelas categorias de base do clube e construiu uma relação que costuma definir como sua "segunda casa". Mesmo consolidado no futebol europeu, o jogador já manifestou publicamente o desejo de atuar pelo Corinthians no futuro.
Atualmente com 24 anos, Martinelli é um dos principais nomes do Arsenal masculino, com 11 gols em 31 jogos na temporada 2025/26, além de presença na Seleção Brasileira.
Após a vitória por 1 a 0 sobre o Gotham, com gol decisivo de Gabi Zanotti, o Corinthians enfrenta o Arsenal na Copa dos Campeões Feminina, neste domingo (1º), a partir das 15h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres.
