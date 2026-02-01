menu hamburguer
Futebol Feminino

Corinthians perde para o Arsenal e fica com vice da Copa dos Campeões Feminina

Brabas terminam a competição como segundo melhor time de futebol feminino do mundo

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 01/02/2026
17:50
Atualizado há 0 minutos
LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 01: Players of SC Corinthians pose for a team photograph prior to the FIFA Women's Champions Cup 2026 Final match between Arsenal Women FC and SC Corinthians at Arsenal Stadium on February 01, 2026 in London, England. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)
imagem cameraTime feminino do Corinthians no Emirates Stadium, em Londres, na final da Copa dos Campeões Feminina. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)
Em jogo emocionante do início ao fim, o Corinthians acabou superado pelo Arsenal por 3 a 2 neste domingo (1º), no Emirates Stadium, em Londres, e as inglesas conquistaram a primeira edição da Copa dos Campeões Feminina.

Smith abriu o placar para o Arsenal, mas Gabi Zanotti igualou para as Brabas. No segundo tempo, Lotte Wubben-Moy marcou o gol da vitória e Vic Albuquerque, de pênalti, deixou tudo igual. Na prorrogação, as inglesas fizeram o terceiro gol com Foord.

Com o resultado, o Arsenal é o melhor time de futebol feminino do mundo em 2026, o Corinthians o segundo melhor e o Gotham fecha o pódio.

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 01: Caitlin Foord of Arsenal celebrates scoring her team's third goal during the FIFA Women's Champions Cup 2026 Final match between Arsenal Women FC and SC Corinthians at Arsenal Stadium on February 01, 2026 in London, England. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)
Foord, do Arsenal, comemora gol na prorrogação contra o Corinthians. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)

Lelê é destaque do Corinthians no primeiro tempo

O primeiro tempo da final da Copa dos Campeões Feminina mostrou um Arsenal tomando a iniciativa e controlando a posse, enquanto o Corinthians se fechava e apostava nos contra-ataques. Lelê se destacou nas Brabas, fazendo quatro defesas importantes antes de Smith, aos 15 minutos, aproveitar um rebote para abrir o placar para as inglesas.

A resposta alvinegra não demorou: Duda Sampaio acertou o travessão em um chute de longe e, na sequência do escanteio, Gabi Zanotti desviou de cabeça para igualar o placar aos 20 minutos.

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 01: Gabi Zanotti of SC Corinthians celebrates scoring her team's first goal with teammate Belen Aquino during the FIFA Women's Champions Cup 2026 Final match between Arsenal Women FC and SC Corinthians at Arsenal Stadium on February 01, 2026 in London, England. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)
Gabi Zanotti comemora gol em Arsenal x Corinthians. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)

Depois do empate, o Corinthians conseguiu segurar a pressão do Arsenal e criou boas chances, principalmente em jogadas de Duda e Jaqueline, enquanto Lelê continuava sendo o nome do time com defesas decisivas em lances de Russo, Blackstenius e Beth Mead.

A etapa foi marcada também por lances de bola parada e oportunidades desperdiçadas, como o chute de Gabi Zannotti de fora da área que passou perto, e pela intensidade do Arsenal, que chegava principalmente pela esquerda com Smith e Mead.

O primeiro tempo terminou empatado em 1 a 1, com o Arsenal dominando a posse, mas sem conseguir ampliar diante de um Corinthians bem postado. As Brabas seguraram a pressão até o último lance, com cobrança de falta de Duda Sampaio que não resultou em gol, e levaram o empate para o intervalo, deixando a decisão aberta para os 45 minutos finais.

Corinthians arranca empate no fim do jogo

O segundo tempo começou com o Arsenal pressionando. Logo nos minutos iniciais, Smith e Russo assustaram a defesa alvinegra, mas Lelê se manteve firme em defesas importantes.

Aos 12 minutos, a pressão surtiu efeito: Lotte Wubben-Moy subiu na segunda trave após cruzamento da direita e testou firme para colocar as inglesas na frente, virando o jogo para 2 a 1.

O Corinthians respondeu com mudanças ofensivas. Jhonson e Vic Albuquerque entraram para reforçar o ataque.

Jhonson, inclusive, ficou cara a cara com Anneke Borbe, mas a goleira inglesa salvou o Arsenal. A equipe alvinegra ainda teve escanteios e cobranças de falta, mas esbarrava na marcação inglesa e nas boas intervenções de Borbe.

Nos minutos finais, o Corinthians arrancou um empate histórico. Após intensa pressão em bola parada e três chutes bloqueados pela defesa do Arsenal, Robledo caiu dentro da área após disputa com McCabe, e o VAR foi acionado para revisar a jogada.

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 01: Gisela Robledo and Tamires of SC Corinthians celebrate after being rewarded a penalty during the FIFA Women's Champions Cup 2026 Final match between Arsenal Women FC and SC Corinthians at Arsenal Stadium on February 01, 2026 in London, England. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)
LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 01: Gisela Robledo e Tamires comemoram empate do Corinthians. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)

A árbitra viu toque irregular de McCabe e marcou pênalti para as Brabas. Na cobrança, Vic Albuquerque converteu e levou a torcida ao delírio praticamente no último lance do jogo. O jogo foi para a prorrogação.

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 01: Vic Albuquerque of SC Corinthians celebrates scoring her team's second goal during the FIFA Women's Champions Cup 2026 Final match between Arsenal Women FC and SC Corinthians at Arsenal Stadium on February 01, 2026 in London, England. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)
Vic Albuquerque marca o gol de empate do Corinthians contra o Arsenal. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)

Foord marca e garante taça para o Arsenal

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo da prorrogação começou intenso e com o Corinthians tentando aproveitar o embalo do empate. Logo no primeiro minuto, Vic Albuquerque apareceu bem na área após cruzamento pela direita e exigiu boa defesa de Anneke Borbe, que espalmou para escanteio.

As Brabas ainda levaram perigo em bola parada, com Ivana Fuso finalizando por cima após sobra na área, enquanto o Arsenal rondava o setor defensivo alvinegro e buscava espaços para acelerar o jogo.

Aos 13 minutos, porém, o time inglês foi letal. Duda Sampaio perdeu a bola no meio-campo, e o Arsenal puxou um contra-ataque em superioridade numérica. Foord recebeu pela esquerda, invadiu a área e finalizou no canto para recolocar as inglesas em vantagem.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo da prorrogação começou com sinais claros de desgaste físico dos dois lados, mas com o Arsenal administrando melhor a posse de bola.

As inglesas passaram a controlar a saída desde o campo de defesa, enquanto o Corinthians tentava subir a marcação em busca do empate, esbarrando na organização rival e em impedimentos nas tentativas de bola levantada na área.

Nos acréscimos, o jogo ficou paralisado por cerca de seis minutos após um choque dentro da área envolvendo Jhonson e a goleira Anneke Borbe. Na disputa pelo cruzamento de Thaís Ferreira, a atacante do Corinthians acabou cometendo falta de ataque, mas Borbe levou a pior no lance, sofreu uma pancada no rosto e precisou de atendimento médico, tendo sido substituída. Poucos instantes depois, a arbitragem decretou o fim da partida.

FICHA TÉCNICA - ARSENAL 3 X 2 CORINTHIANS

  1. Data: domingo, 1º de fevereiro de 2026
  2. Horário: 15h (de Brasília)
  3. Local: Emirates Stadium, Londres (Inglaterra)
  4. Gols: Smith (15' 1T), Gabi Zanotti (20' 1T), Lotte Wubben-Moy (12' 2T), Vic Albuquerque (50' 2T) e Foord (13' do primeiro tempo da prorrogação)
  5. Público: 25.031 torcedores

ARSENAL: Anneke Borbe (Van Domselaar); Emily Fox (Holmberg), Lotte Wubben-Moy, Katie McCabe e Steph Catley; Kim Little e Mariona; Beth Mead, Olivia Smith (Foord) e Alessia Russo; Stina Blackstenius (Maanum). Treinadora: Renée Slegers.

CORINTHIANS: Lelê; Gi Fernandes (Érika), Thaís Ferreira, Letícia Teles e Tamires (Ariel Godoi); Ana Vitória (Jhonson); Duda Sampaio, Andressa Alves (Day Rodríguez) e Gabi Zanotti (Vic Albuquerque); Belén Aquino (Ivana Fuso) e Jaqueline (Gisela Robledo). Técnico: Lucas Piccinato.

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 01: Fans of SC Corinthians react during the FIFA Women's Champions Cup 2026 Final match between Arsenal Women FC and SC Corinthians at Arsenal Stadium on February 01, 2026 in London, England. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)
LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 01: Fans of SC Corinthians react during the FIFA Women's Champions Cup 2026 Final match between Arsenal Women FC and SC Corinthians at Arsenal Stadium on February 01, 2026 in London, England. (Photo by Harriet Lander - FIFA/FIFA via Getty Images)

