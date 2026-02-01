Corinthians perde para o Arsenal e fica com vice da Copa dos Campeões Feminina
Brabas terminam a competição como segundo melhor time de futebol feminino do mundo
- Matéria
- Mais Notícias
Em jogo emocionante do início ao fim, o Corinthians acabou superado pelo Arsenal por 3 a 2 neste domingo (1º), no Emirates Stadium, em Londres, e as inglesas conquistaram a primeira edição da Copa dos Campeões Feminina.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Gabriel Martinelli acompanha final entre Corinthians e Arsenal no Emirates Stadium
Futebol Feminino01/02/2026
- Futebol Feminino
Corinthians disputa final contra o Arsenal com uniforme Total 90
Futebol Feminino01/02/2026
- Futebol Feminino
VÍDEO – Torcida do Corinthians faz festa em Londres em apoio às Brabas
Futebol Feminino01/02/2026
Smith abriu o placar para o Arsenal, mas Gabi Zanotti igualou para as Brabas. No segundo tempo, Lotte Wubben-Moy marcou o gol da vitória e Vic Albuquerque, de pênalti, deixou tudo igual. Na prorrogação, as inglesas fizeram o terceiro gol com Foord.
Com o resultado, o Arsenal é o melhor time de futebol feminino do mundo em 2026, o Corinthians o segundo melhor e o Gotham fecha o pódio.
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Lelê é destaque do Corinthians no primeiro tempo
O primeiro tempo da final da Copa dos Campeões Feminina mostrou um Arsenal tomando a iniciativa e controlando a posse, enquanto o Corinthians se fechava e apostava nos contra-ataques. Lelê se destacou nas Brabas, fazendo quatro defesas importantes antes de Smith, aos 15 minutos, aproveitar um rebote para abrir o placar para as inglesas.
A resposta alvinegra não demorou: Duda Sampaio acertou o travessão em um chute de longe e, na sequência do escanteio, Gabi Zanotti desviou de cabeça para igualar o placar aos 20 minutos.
Depois do empate, o Corinthians conseguiu segurar a pressão do Arsenal e criou boas chances, principalmente em jogadas de Duda e Jaqueline, enquanto Lelê continuava sendo o nome do time com defesas decisivas em lances de Russo, Blackstenius e Beth Mead.
A etapa foi marcada também por lances de bola parada e oportunidades desperdiçadas, como o chute de Gabi Zannotti de fora da área que passou perto, e pela intensidade do Arsenal, que chegava principalmente pela esquerda com Smith e Mead.
O primeiro tempo terminou empatado em 1 a 1, com o Arsenal dominando a posse, mas sem conseguir ampliar diante de um Corinthians bem postado. As Brabas seguraram a pressão até o último lance, com cobrança de falta de Duda Sampaio que não resultou em gol, e levaram o empate para o intervalo, deixando a decisão aberta para os 45 minutos finais.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Corinthians arranca empate no fim do jogo
O segundo tempo começou com o Arsenal pressionando. Logo nos minutos iniciais, Smith e Russo assustaram a defesa alvinegra, mas Lelê se manteve firme em defesas importantes.
Aos 12 minutos, a pressão surtiu efeito: Lotte Wubben-Moy subiu na segunda trave após cruzamento da direita e testou firme para colocar as inglesas na frente, virando o jogo para 2 a 1.
O Corinthians respondeu com mudanças ofensivas. Jhonson e Vic Albuquerque entraram para reforçar o ataque.
Jhonson, inclusive, ficou cara a cara com Anneke Borbe, mas a goleira inglesa salvou o Arsenal. A equipe alvinegra ainda teve escanteios e cobranças de falta, mas esbarrava na marcação inglesa e nas boas intervenções de Borbe.
Nos minutos finais, o Corinthians arrancou um empate histórico. Após intensa pressão em bola parada e três chutes bloqueados pela defesa do Arsenal, Robledo caiu dentro da área após disputa com McCabe, e o VAR foi acionado para revisar a jogada.
A árbitra viu toque irregular de McCabe e marcou pênalti para as Brabas. Na cobrança, Vic Albuquerque converteu e levou a torcida ao delírio praticamente no último lance do jogo. O jogo foi para a prorrogação.
Foord marca e garante taça para o Arsenal
PRIMEIRO TEMPO
O primeiro tempo da prorrogação começou intenso e com o Corinthians tentando aproveitar o embalo do empate. Logo no primeiro minuto, Vic Albuquerque apareceu bem na área após cruzamento pela direita e exigiu boa defesa de Anneke Borbe, que espalmou para escanteio.
As Brabas ainda levaram perigo em bola parada, com Ivana Fuso finalizando por cima após sobra na área, enquanto o Arsenal rondava o setor defensivo alvinegro e buscava espaços para acelerar o jogo.
Aos 13 minutos, porém, o time inglês foi letal. Duda Sampaio perdeu a bola no meio-campo, e o Arsenal puxou um contra-ataque em superioridade numérica. Foord recebeu pela esquerda, invadiu a área e finalizou no canto para recolocar as inglesas em vantagem.
SEGUNDO TEMPO
O segundo tempo da prorrogação começou com sinais claros de desgaste físico dos dois lados, mas com o Arsenal administrando melhor a posse de bola.
As inglesas passaram a controlar a saída desde o campo de defesa, enquanto o Corinthians tentava subir a marcação em busca do empate, esbarrando na organização rival e em impedimentos nas tentativas de bola levantada na área.
Nos acréscimos, o jogo ficou paralisado por cerca de seis minutos após um choque dentro da área envolvendo Jhonson e a goleira Anneke Borbe. Na disputa pelo cruzamento de Thaís Ferreira, a atacante do Corinthians acabou cometendo falta de ataque, mas Borbe levou a pior no lance, sofreu uma pancada no rosto e precisou de atendimento médico, tendo sido substituída. Poucos instantes depois, a arbitragem decretou o fim da partida.
➡️ Corinthians disputa final contra o Arsenal com uniforme Total 90
FICHA TÉCNICA - ARSENAL 3 X 2 CORINTHIANS
- Data: domingo, 1º de fevereiro de 2026
- Horário: 15h (de Brasília)
- Local: Emirates Stadium, Londres (Inglaterra)
- Gols: Smith (15' 1T), Gabi Zanotti (20' 1T), Lotte Wubben-Moy (12' 2T), Vic Albuquerque (50' 2T) e Foord (13' do primeiro tempo da prorrogação)
- Público: 25.031 torcedores
ARSENAL: Anneke Borbe (Van Domselaar); Emily Fox (Holmberg), Lotte Wubben-Moy, Katie McCabe e Steph Catley; Kim Little e Mariona; Beth Mead, Olivia Smith (Foord) e Alessia Russo; Stina Blackstenius (Maanum). Treinadora: Renée Slegers.
CORINTHIANS: Lelê; Gi Fernandes (Érika), Thaís Ferreira, Letícia Teles e Tamires (Ariel Godoi); Ana Vitória (Jhonson); Duda Sampaio, Andressa Alves (Day Rodríguez) e Gabi Zanotti (Vic Albuquerque); Belén Aquino (Ivana Fuso) e Jaqueline (Gisela Robledo). Técnico: Lucas Piccinato.
- Matéria
- Mais Notícias