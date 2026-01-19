A Seleção Brasileira Feminina já tem bem encaminhado os primeiros compromissos internacionais de 2026. Conforme apurou o Lance!, a CBF negocia uma série de amistosos para fevereiro, com Costa Rica, México e Venezuela aparecendo como os principais adversários no radar da equipe de Arthur Elias.

O Brasil deve enfrentar a Costa Rica em um amistoso previsto para os dias 27 ou 28 de fevereiro. Restam apenas ajustes finais e assinatura do contrato para que o confronto seja oficialmente anunciado pela Confederação Brasileira de Futebol.

Além do duelo contra as costarriquenhas, que será no exterior, a CBF avalia a possibilidade de ampliar a agenda com um tour pelas Américas. A ideia é realizar novos amistosos durante o mesmo período, com Venezuela e México aparecendo como possíveis adversários. As negociações ainda estão em andamento e dependem da definição de logística e datas.

Os adversários da Seleção Feminina

O planejamento integra a estratégia da comissão técnica para dar continuidade ao processo de observação do elenco, testar variações táticas e manter a Seleção em ritmo competitivo ao longo da temporada.

Entre os possíveis adversários, a Costa Rica, comandada pela brasileira Lindsay Camila, disputa vaga na Copa do Mundo Feminina de 2027 e busca elevar seu nível de competitividade. O México atravessa bom momento e não perde desde fevereiro de 2025, quando foi superado pelo Canadá. Já a Venezuela, que é treinada pelo brasileiro Ricardo Belli e conta com a meio-campista Day Rodríguez, do Corinthians, encerrou o último ano com duas vitórias e dois empates nos quatro jogos mais recentes.

A Seleção Brasileira Feminina pretende aproveitar as janelas internacionais para ganhar entrosamento e fazer ajustes visando os próximos compromissos do calendário. Em 2026, além dos amistosos tradicionais em Datas Fifa, o Brasil também terá pela frente a disputa da Fifa Series, ampliando o número de testes ao longo da temporada.

Veja todas as Datas Fifa do ano no feminino

Data Fifa – de 24 de fevereiro a 7 de março

de 24 de fevereiro a 7 de março Data Fifa (Fifa Series) – de 7 a 18 de abril

de 7 a 18 de abril Data Fifa – de 1º a 9 de junho

de 1º a 9 de junho Data Fifa – de 5 a 13 de outubro

de 5 a 13 de outubro Data Fifa – de 24 de novembro a 5 de dezembro