Seleção Brasileira está no grupo de Canadá, Coreia do Sul e Zâmbia na primeira Fifa Series Feminina
Torneio será entre março e abril e tem o Brasil como uma das três sedes
A FIFA Series feminina 2026 tem formato e seleções definidas. A competição será disputada durante a janela internacional de março e abril, com sedes em Brasil, Costa do Marfim e Tailândia e participação da Seleção Brasileira.
Ao todo, 12 seleções femininas participarão da FIFA Series 2026, distribuídas em três grupos com quatro equipes cada. O formato visa criar confrontos internacionais e estimular o intercâmbio técnico entre confederações.
Apesar da definição das seleções em cada sede, o formato não prevê que as equipes de um mesmo grupo se enfrentem todas entre si. Cada seleção disputará apenas dois jogos durante a FIFA Series 2026, e os confrontos ainda serão definidos pela organização.
Na prática, o fato de Brasil, Canadá, Coreia do Sul e Zâmbia estarem alocados na mesma chave não significa que a Seleção Brasileira enfrentará todas essas adversárias, já que a tabela detalhada com os duelos ainda será divulgada.
Grupo do Brasil
O Brasil, uma das potências do futebol feminino mundial e atualmente entre as melhores colocadas no ranking da FIFA, será uma das sedes do torneio. A Seleção Brasileira Feminina está no grupo de Canadá, Coreia do Sul e Zâmbia, em um grupo que reúne equipes consolidadas e adversárias frequentes em Copas do Mundo e Jogos Olímpicos.
Na Costa do Marfim, o grupo será formado pela seleção anfitriã, além de Mauritânia, Paquistão e Ilhas Turks and Caicos. A chave representa uma oportunidade estratégica para seleções em processo de crescimento ganharem rodagem internacional, algo ainda escasso no calendário feminino de muitos países.
Já a Tailândia receberá partidas envolvendo a seleção local, República Democrática do Congo, Nepal e uma equipe representante da Oceania (OFC).
Grupos femininos
Tailândia (AFC)
- República Democrática do Congo
- Nepal
- Seleção da OFC
- Tailândia (sede)
Costa do Marfim (CAF)
- Costa do Marfim (sede)
- Mauritânia
- Paquistão
- Ilhas Turks and Caicos
Brasil (CONMEBOL)
- Brasil (sede)
- Canadá
- Coreia do Sul
- Zâmbia
Estrutura
Além do impacto esportivo, a FIFA Series 2026 também tem peso estrutural para o futebol feminino. As federações participantes terão experiência em organização de eventos, logística, arbitragem e gestão de competições em padrão internacional, replicando condições semelhantes às de grandes torneios da FIFA, caso da Copa do Mundo Feminina de 2027, que também será realizada no Brasil.
