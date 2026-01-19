A FIFA Series feminina 2026 tem formato e seleções definidas. A competição será disputada durante a janela internacional de março e abril, com sedes em Brasil, Costa do Marfim e Tailândia e participação da Seleção Brasileira.

Ao todo, 12 seleções femininas participarão da FIFA Series 2026, distribuídas em três grupos com quatro equipes cada. O formato visa criar confrontos internacionais e estimular o intercâmbio técnico entre confederações.

Apesar da definição das seleções em cada sede, o formato não prevê que as equipes de um mesmo grupo se enfrentem todas entre si. Cada seleção disputará apenas dois jogos durante a FIFA Series 2026, e os confrontos ainda serão definidos pela organização.

Na prática, o fato de Brasil, Canadá, Coreia do Sul e Zâmbia estarem alocados na mesma chave não significa que a Seleção Brasileira enfrentará todas essas adversárias, já que a tabela detalhada com os duelos ainda será divulgada.

Grupo do Brasil

O Brasil, uma das potências do futebol feminino mundial e atualmente entre as melhores colocadas no ranking da FIFA, será uma das sedes do torneio. A Seleção Brasileira Feminina está no grupo de Canadá, Coreia do Sul e Zâmbia, em um grupo que reúne equipes consolidadas e adversárias frequentes em Copas do Mundo e Jogos Olímpicos.

Na Costa do Marfim, o grupo será formado pela seleção anfitriã, além de Mauritânia, Paquistão e Ilhas Turks and Caicos. A chave representa uma oportunidade estratégica para seleções em processo de crescimento ganharem rodagem internacional, algo ainda escasso no calendário feminino de muitos países.

Já a Tailândia receberá partidas envolvendo a seleção local, República Democrática do Congo, Nepal e uma equipe representante da Oceania (OFC).

Grupos femininos

Tailândia (AFC)

República Democrática do Congo

Nepal

Seleção da OFC

Tailândia (sede)

Costa do Marfim (CAF)

Costa do Marfim (sede)

Mauritânia

Paquistão

Ilhas Turks and Caicos

Brasil (CONMEBOL)

Brasil (sede)

Canadá

Coreia do Sul

Zâmbia

Estrutura

Além do impacto esportivo, a FIFA Series 2026 também tem peso estrutural para o futebol feminino. As federações participantes terão experiência em organização de eventos, logística, arbitragem e gestão de competições em padrão internacional, replicando condições semelhantes às de grandes torneios da FIFA, caso da Copa do Mundo Feminina de 2027, que também será realizada no Brasil.