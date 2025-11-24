CBF divulga calendário de 2026 do futebol feminino nesta segunda (24); veja como foi em 2025
Anuncio será feito na sede da entidade, no Rio de Janeiro
A Confederação Brasileria de Futebol (CBF) divulgará nesta segunda-feira (24) o calendário do futebol feminino de 2026. Nesta temporada, a modalidade ganhou datas no Brasileirão, com o aumento de times e teve a novidade da Copa do Brasil, retornando após nove anos.
Samir Xaud, presidente da CBF, afirmou que a montagem do novo calendário leva em conta "muitos pontos", sendo um deles a antecedência da divulgação. Além disso, ao Lance!, na final da Copa do Brasil, afirmou que o investimento está sendo feito para melhorar o produto. Veja como foi o ano de 2025:
Como foi o calendário de 2025
Nesta temporada, o calendário foi divulgado somente ao final de janeiro, o que gerou fortes críticas à CBF. O planejamento de competições de 2025 incluia um Brasileirão com mais participantes (com o objetivo de chegar a 20 times em 2027) e o retorno da Copa do Brasil. Previu ainda 16 datas para os Campeonatos Estaduais.
Para a base, havia o Brasileiro Sub-17 e Sub-20, e as competições da Conmebol - Liga de Desenvolvimento Sub-14 e Sub-16, e a Liga Evolução Sub-17 (equivalente à Libertadores).
Competições nacionais profissionais disputadas em 2025:
- Supercopa Feminina - 9 a 16 de março
- Brasileiro Feminino A1 - 23 de março a 14 de setembro
- Brasileiro Feminino A2 - 19 de abril a 30 de agosto
- Brasileiro Feminino A3 - 26 de abril a 16 de agosto
- Copa do Brasil Feminina - 14 de maio a 19 de novembro
Competições nacionais de base disputadas em 2025:
- Brasileiro Feminino Sub-20 - 5 de junho a 21 de agosto
- Brasileiro Feminino Sub-17 - 7 de junho a 16 de agosto
- Conmebol Evolução Sub-17 - 2/5 a 26/5
- Liga de Desenvolvimento Feminina Sub-16 e Sub-14 - 28 de março a 3 de abril
Além dos torneios nacionais, o calendário previa também os períodos de Data Fifa e a Copa América, vencida pelo Brasil pela nona vez. Veja:
- Datas Fifa: (1) 17/2 a 26/2; (2) 31/3 a 8/4; (3) 26/5 a 3/6; (4) 23/6 a 2/7; (5) 20/10 a 29/10; e (6) 24/11 a 2/12.
- Copa América: 12/7 a 2/8
➡️ Brasil sediará amistosos de seleções femininas da Fifa em 2026
O que está em jogo no calendário do futebol feminino
Atualmente, clubes, atletas e especialistas defendem mudanças no calendário do futebol feminino brasileiro.
As principais demandas incluem uma distribuição mais equilibrada das competições, maior sincronização com datas internacionais, melhores horários e locais para atrair público e patrocinadores, integração entre categorias de base e profissionais, e a ampliação da duração de campeonatos como A1, A2 e A3.
Além dos torneios organizados pela CBF, os estaduais, em sua maioria disputados no segundo semestre, e as competições internacionais da CONMEBOL, como a Libertadores Feminina, completam o calendário do futebol feminino.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
