"Craque o Flamengo faz em casa" é a principal diretriz do futebol feminino rubro-negro para 2026. Em meio a uma readequação orçamentária e a um novo desenho de projeto, as jogadoras formadas na Gávea estão cada vez mais integradas ao elenco profissional.

O movimento não aconteceu por acaso. No final da temporada passada, o clube optou por reduzir custos e fortalecer a formação interna. A base, que já vinha acumulando resultados expressivos, inclusive com o bicampeonato da Copinha Feminina, ganhou novo papel.

Na reapresentação do elenco profissional, em janeiro, estiveram presentes as jovens Anna Luiza, Bruna, Cerqueira, Nina Garrit, Brendha, Duda Mattos, Sofia, Isabela Nunes, Emilly e Kaylane Vieira.

Entre segunda-feira (2) e quinta-feira (5), o Lance! publica uma série especial de entrevistas exclusivas com jogadoras em formação no Rubro-Negro. As matérias irão ao ar diariamente, sempre às 20h, destacando as histórias, desafios e expectativas das jovens.

Treinador aponta geração talentosa

O técnico Celso Silva, que já trabalhou com atletas na base, inclusive no sub-20 do São Paulo, conduz a transição. A abordagem, segundo ele, combina cobrança com desenvolvimento, aproveitando a ambição das jovens de se firmarem no profissional.

— Apesar de ter muitas meninas subindo com qualidade técnica e experiência de seleções de base, ainda são atletas em processo de formação. Algumas estão no sub-20, outras rompendo essa idade agora. A abordagem com elas é diferente, num misto de cobrança e ensino, mas aproveitando muito essa sede que elas têm de querer fazer parte do profissional — avaliou Celso Silva, treinador da equipe profissional.

Dentro de campo, a mudança é visível. Jovens que se destacaram no Sub-20 agora recebem minutos no time principal e dividindo o campo com as experientes Cristiane e Djeni. Atualmente, as categorias de base treinam no CT das Vargens, em Vargem Pequena, Rio de Janeiro, e jogam na Gávea.

Celso Silva, teinador do Flamengo (Foto: Paula Reis/CRF)

Flamengo é a base da Seleção sub-20

O Flamengo foi o clube com mais convocadas para o Sul-Americano Feminino Sub-20, sob comando de Camilla Orlando. Sofia, Isa Nunes, Emilly, Kaylane e Brendha representaram o Rubro-Negro na competição, que terminou com título do Brasil.

Os números do início de temporada ajudam a sustentar o discurso. O Flamengo soma quatro vitórias em quatro jogos oficiais, com 14 gols marcados e três sofridos. Ao mesmo tempo, a estratégia envolve riscos: atletas em formação tendem a oscilar, e o calendário nacional exigirá regularidade em alto nível.

